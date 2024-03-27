潘功勝：中國正在制定金融穩定法

人行行長潘功勝表示，中國正在制定金融穩定法，着力構建權責對等、激勵約束相容的風險處置責任機制和科學合理的風險處置成本分攤機制。

潘功勝今日在博鰲論壇上致辭指，中國正在制定金融穩定法，着力構建權責對等、激勵約束相容的風險處置責任機制和科學合理的風險處置成本分攤機制。亞洲金融安全網的建設要各方團結協作和積極建設，人行願與各方充分交流，共同構建更有效的金融安全網。

潘功勝說，完善中國國內的金融安全網建設，為亞洲經濟體提高經濟的韌性和繁榮提供了重要的保障。中國歷來高度重視主動防範化解金融風險，國內金融安全網的建設始終秉承事前防範金融風險的過度積累，事中事後快速高效地處理風險。

潘功勝還指，人行願意與亞洲各經濟體繼續深化貨幣合作，促進雙邊貿易和投資變化，為維護金融穩定作出貢獻。潘功勝指出，人行已與29個國家和地區的中央銀行和貨幣當局簽署了雙邊貨幣互換協議，總規模已達到4萬億元人民幣，有效促進跨境貿易和投資。

潘功勝表示，要發揮國際貨幣基金組織（IMF）作為全球金融安全網的核心作用，IMF當前的份額佔比，難以反映成員國在全球經濟中的相對地位，開展份額佔比的調整，是改善IMF治理結構的必然要求。亞洲國家應合作推動份額佔比改革，儘快實現份額佔比的調整。潘功勝表示，亞洲國家可以就新的份額公式達成共識，為實現份額佔比的調整奠定基礎。

責任編輯：袁瑋婧