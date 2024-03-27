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習近平晤荷蘭首相 指「脫鈎斷鏈」沒有出路

國情動向 20:49 2024/03/27

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國家主席習近平在人民大會堂會見訪華的荷蘭首相呂特（Mark Rutte）。習近平稱，「脫鈎斷鏈」沒有出路，開放合作是唯一選擇，人為製造科技壁壘、割裂產業鏈供應鏈，只會導致分裂和對立。

習近平指出，荷蘭已經成為名副其實的中歐合作「門戶」。中方願同荷方保持各層級交往，堅持溝通對話，堅持互利共贏，推動中荷開放務實的全面合作夥伴關係不斷發展。中方願擴大荷蘭優質商品進口，歡迎荷蘭企業來華投資，也希望荷方為中國企業提供公正、透明的營商環境。 

習近平強調，經濟全球化或許遭遇逆風，但歷史大勢不會改變，「脫鈎斷鏈」沒有出路，開放合作是唯一選擇。他又指，中方始終認為「你輸我贏、非黑即白」的二元對立思維早已過時，真正安全的世界應該是深度交融、相互依存的世界。人為製造科技壁壘、割裂產業鏈供應鏈，只會導致分裂和對立。中國人民也有正當發展的權利，任何勢力都無法阻遏中國科技發展進步的步伐。

他說，中國對歐政策保持連續穩定，視歐洲為多極世界中的重要一極和合作夥伴。希望荷方繼續為推動中歐相互了解、發展建設性關係發揮積極作用。

呂特表示，「脫鈎斷鏈」不是荷蘭政府的政策選項，因為任何損害中國發展利益的行動也會傷及自身。 

總理李強會見呂特時則表示，中國歡迎歐洲分享中國超大規模市場機遇，希望歐洲審慎出台限制性經貿政策和使用貿易救濟措施。中荷要加強在海上風電、光伏發電等領域創新合作，為兩國發展提供更強動力，也為世界注入更多穩定性、確定性；希望荷蘭為中方人員赴荷提供更多便利。

責任編輯：蒯宇澄

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