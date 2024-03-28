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王文濤晤荷蘭外貿大臣 促確保光刻機貿易正常進行

經濟脈搏 09:31 2024/03/28

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王文濤會見荷蘭貿易大臣，談光刻機貿易

商務部長王文濤在京會見來訪的荷蘭外貿與發展合作大臣范呂文。雙方重點就光刻機輸華和加強半導體產業合作等議題深入交換意見。

據商務部消息，王文濤表示，今年是中荷建立開放務實的全面合作夥伴關係十週年。在兩國領導人戰略引領下，中荷經貿關係穩步發展。中方讚賞荷方堅持自由貿易，視荷方為可信賴的經貿夥伴，希望荷方秉持契約精神，支持企業履行合約義務，確保光刻機貿易正常進行。要防止安全泛化，共同維護全球半導體產業鏈供應鏈穩定，推動雙邊經貿關係持續健康發展。

范呂文表示，中國是荷蘭最重要的經貿伙伴之一，荷蘭高度重視對華經貿合作，願繼續做中國可靠的合作伙伴。他又指，荷蘭出口管制不針對任何國家，所做決定基於獨立自主的評估，並在安全可控前提下，盡可能降低對全球半導體產業鏈供應鏈的影響。

對於荷蘭首相呂特訪華，雙方有否討論荷蘭禁止向中國先進芯片廠提供生產設備。商務部發言人何亞東今日在例行記者會上回應指，荷蘭是中國第三大合作夥伴，是中國重要外資來源，及對外投資目的地，兩國加強在半導體產業的合作，對中荷及中歐有利，對維護半導體產業鏈及供應鏈有積極意義。

習近平晤荷蘭首相 指「脫鈎斷鏈」沒有出路

荷蘭首相下周訪華晤習近平 料談及ASML對華出口

責任編輯：袁瑋婧

 

 

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