耶倫：訪華時將就產能過剩問題警告中國（更新版）

美國財長耶倫(Janet Yellen)稱，計劃在訪華期間，與中方官員討論部分行業的產能過剩問題，並就中國政府對包括太陽能電池板和電動汽車在內的清潔能源產業的補貼所產生的的負面影響提出警告。

*更新外交部回應

在北京，外交部發言人林劍表示，中方已多次就此闡明立場，全球產供鏈的形成和發展是市場規律和企業選擇共同作用的結果，反對保護主義和單邊霸凌，保持全球產供鏈的穩定暢通，符合各方的共同利益，也是包括美方在內各方的共同責任。

林劍稱，中國新能源產業蓬勃發展，靠的是在全球市場競爭中形成的科技創新和過硬品質，絕不是靠所謂補貼來支撐、保護。說到補貼，美方卻通過包含有關稅收減免舉措的「通脹削減法案」及其實施細則，扭曲公平競爭，擾亂全球產供鏈，違反世貿組織規則和市場經濟原則。中方對此堅決反對，敦促美方及時糾正歧視性的產業政策。

耶倫在接受MSNBC採訪時表示，打算在訪華時與中方討論一些行業產能過剩的問題及產生的不良影響，即廉價商品充斥美國及不少盟友的市場。

據路透社，耶倫參觀佐治亞洲一間太陽能電池廠，該廠由於受到來自中國的獲得政府補貼的廉價太陽能電池板的競爭，於2017年關閉，但今春重新開工，因預計美國通脹削減法案給美國製造的清潔能源技術的稅收抵免將會刺激需求。

耶倫發表演講時表示，她將提出，中國現在過度生產電動汽車和鋰離子電池，就像該國建設了過多的鋼鋁產能一樣，扭曲了全國市場，損害了其他工業化和發展中經濟體的就業。

耶倫表示，產能過剩不僅給美國工人和企業以及全球經濟帶來風險，也給中國經濟的生產力和增長帶來風險，她將敦促中國同行採取必要措施解決這一問題。

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責任編輯：袁瑋婧