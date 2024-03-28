趙樂際：中國將續縮減外資準入限制措施 落實外企國民待遇

人大委員長趙樂際表示，中國將繼續縮減外資準入負面清單，全面取消製造業領域外資準入限制措施，落實好外資企業國民待遇。

據路透社，趙樂際在博鰲論壇發表演講指，中國倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球好。面對錯綜複雜的國際安全威脅，要落實全球安全倡議，摒棄冷戰思維集團對抗，反對強權政治霸權行徑。

趙樂際表示，亞洲國家要深化各領域互助互利合作，培育壯大新動能，推動實現綠色、低碳、可持續發展。亞洲國家要反對選邊站隊的陣營對抗，防止地區和世界淪為地緣爭奪的角斗場。反對貿易保護主義和各種形勢的築墻設壘、脫鉤斷鏈。堅持合作供應理念，共同實施RECP，高質量共建一帶一路，積極推進中國-東盟自貿區3.0版升級談判。

趙樂際表示，中國將為世界經濟復甦注入強大動力，為各國發展特別是亞洲鄰國發展提供更多機遇。中國堅持以科技創新推動產業創新，加快發展新質生產力，願與各國加強科技創新合作，共同落實好全球人工智能致力倡議。

他強調，中國將堅持開放發展，開放的大門只會越開越大，永遠不會閉上。中國將主動對接高標準國際經貿規則，繼續縮減外資準入負面清單，全面取消製造業領域外資準入限制措施，落實好外資企業國民待遇。

他還提到，未來五年中國貨物進出口有望累計超過32萬億美元。

責任編輯：袁瑋婧