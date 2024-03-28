  • 27°C
香港時間 : 2024328日 (週四) 17:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

趙樂際：中國將續縮減外資準入限制措施 落實外企國民待遇

國情動向 11:16 2024/03/28

分享：

分享：

人大委員長趙樂際表示，中國將繼續縮減外資準入負面清單，全面取消製造業領域外資準入限制措施，落實好外資企業國民待遇。

據路透社，趙樂際在博鰲論壇發表演講指，中國倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球好。面對錯綜複雜的國際安全威脅，要落實全球安全倡議，摒棄冷戰思維集團對抗，反對強權政治霸權行徑。

趙樂際表示，亞洲國家要深化各領域互助互利合作，培育壯大新動能，推動實現綠色、低碳、可持續發展。亞洲國家要反對選邊站隊的陣營對抗，防止地區和世界淪為地緣爭奪的角斗場。反對貿易保護主義和各種形勢的築墻設壘、脫鉤斷鏈。堅持合作供應理念，共同實施RECP，高質量共建一帶一路，積極推進中國-東盟自貿區3.0版升級談判。

趙樂際表示，中國將為世界經濟復甦注入強大動力，為各國發展特別是亞洲鄰國發展提供更多機遇。中國堅持以科技創新推動產業創新，加快發展新質生產力，願與各國加強科技創新合作，共同落實好全球人工智能致力倡議。

他強調，中國將堅持開放發展，開放的大門只會越開越大，永遠不會閉上。中國將主動對接高標準國際經貿規則，繼續縮減外資準入負面清單，全面取消製造業領域外資準入限制措施，落實好外資企業國民待遇。

他還提到，未來五年中國貨物進出口有望累計超過32萬億美元。

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
中國市場 科技戰 市場拓展 外交 外資 一帶一路 趙樂際 進出口 貿易 中國

上一篇文章

美防長重申支持菲律賓 批中國南海行為「危險」

下一篇文章

美國促荷蘭日本 禁向中國芯片設備商提供服務
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款