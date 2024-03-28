美防長重申支持菲律賓 批中國南海行為「危險」

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）重申華盛頓對菲律賓簽訂的共同防禦條約的承諾，並批評中方上周在南海使用水炮並破壞菲律賓補給任務的行為是「危險的」。

美國國防部發表聲明指，在中國的第二托馬斯淺灘阻撓「菲律賓的合法補給任務」後，奧斯汀周三（27日）與菲律賓國防部長通電話時重申了美國對費率並的堅定承諾。

聲明指，奧斯汀強調支持菲律賓捍衛其主權權力和管轄權。

中國外交部副部長陳曉東周一就菲律賓涉仁愛礁非法運補等問題同菲國副外長拉扎羅通電話。他指出，當前，中菲關係正處在十字路口，何去何從，菲方務必慎重行事；中方再次要求菲方懸崖勒馬，盡快回到同中方通過談判協商妥處分歧的正軌。

中國駐菲律賓使館周一指，菲律賓不顧中方反對和警告，執意派一艘補給船和兩艘海警船，上周六擅闖仁愛礁附近海域，企圖向非法「坐灘」軍艦，運送建築物資及進行維修加固，遭中國海警依法阻攔及驅離。

中方向菲律賓外交部提出嚴正交涉。聲明強調，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及附近海域，擁有不可爭辯主權，有充分的歷史和法理依據，又指所謂的南海仲裁裁決非法無效，中方不接受亦不承認。

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責任編輯：袁瑋婧