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中國足協：擬面向全國公開聘請足球社會監督員

社會熱點 13:46 2024/03/28

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近期內地足壇貪腐案開審，中國足球協會今日發布關於聘請足球社會監督員的通告，擬面向全國公開聘請足球社會監督員。

聘請範圍包括：面向全國新聞媒體、球迷組織聘請監督員若干名；面向足球職業聯賽賽區所在城市邀請紀檢監察部門代表、人大和政協代表若干名作為監督員參與監督工作。

根據通告，工作職責包括受邀聽取中國足球協會關於足球重點工作情況的通報，對相關工作提出意見和建議；參加足球職業聯賽、青少年比賽、裁判員選派等活動的監督工作；對足球行業從業人員遵紀守法、廉潔自律、履職盡責等情況進行監督等。

資格條件則包括，中國公民，擁護中國共產黨的領導，擁護黨的路線、方針、政策，遵守國家法律法規；熱愛足球事業，關心足球運動發展，具備一定的足球知識或行政管理經驗，身體健康，原則上不超過65周歲；具有履行監督職責的能力，具備良好的道德品質和社會責任感；品行端正，無犯罪記錄或其他社會不良記錄。

通告顯示，監督員的工作屬公益性活動，堅持自願、無償原則。監督員聘期兩年，期滿後可根據工作需要和個人現實表現擇優續聘。

另外，足協發佈「假賭黑」問題舉報處理暫行辦法。對於提供有效線索並經查實的舉報人，將給予2000至2萬元人民幣不等的物質獎勵；對於多次提供有價值線索的舉報人，特別是在查處「假賭黑」問題中發揮關鍵作用的舉報人，將給予特別獎勵。

責任編輯：袁瑋婧

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