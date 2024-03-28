  • 27°C
香港時間 : 2024328日 (週四) 17:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【神州快訊】環球醫療（2666.HK）公布2023年度業績 醫療健康業務歸普淨利增長達45.8%

特約 14:00 2024/03/28

分享：

分享：

2023年，環球醫療持續深耕醫療健康領域，全力推進業務高質量發展，實現穩健增長的經營業績：全年合計實現收入136.50億元（人民幣，下同），較上年同期增長13.1%，其中醫療健康業務實現收入78.33億元，較上年同期增長22.9%，佔總收入比重已提升至57.4%；淨利潤21.99億元，較上年同期增長5.4%，其中醫療健康業務貢獻4.54億元，較上年同期增長20.6%；歸屬普通股權益持有人淨利潤20.21億元，較上年同期增長7.0%，其中醫療健康業務貢獻3.65億元，較上年同期增長45.8%；總資產回報率(ROA)2.80%，歸屬於普通股持有人的股本回報率(ROE)13.63%，收益指標、資產狀況保持穩健優秀。建議2023年每股分派股息0.35港元/股，股息支付率30%。

綜合醫療發展態勢持續向好

截至2023年12月31日，環球醫療已並表床位數合計14,353張（不含內部規劃建設中的超4,000張床位數）。2023年綜合醫療業務板塊強內功、提質效，發展態勢持續向好：全年貢獻報表收入76.34億元，較上年同期增長20.5%；合計實現淨利潤4.21億元，較上年同期增長14.7%；醫療機構綜合淨利潤率5.10%，較上年同期提升0.16個百分點。

專科及健康產業加速布局

2023年，公司於該板塊同步開啟內涵式發展與外延式擴張，加快業務推進及並購交割步伐：全年合計實現報表收入2.44億元，較上年同期增長190.7%；合計實現淨利潤0.32億元，較上年同期增長271.8%。

金融業務穩健增長

環球醫療堅持立足服務實體經濟、服務主業發展的功能定位，着力加強優質客戶開發，持續提升融資管理水平，在美聯儲加息導致境外融資成本上升的不利因素影響下，經營效益仍實現了平穩增長：全年合計實現金融業務收入58.82億元，較上年同期增長2.8%；實現淨利潤17.45億元，較上年同期增長2.1%。在維持穩健經營的同時，公司持續加強資產管理，資產質量一直保持良好：截至2023年12月31日，公司生息資產淨額達673.49億元，較年初增長3.2%；不良資產率0.98% ，30天逾期率0.89% ，撥備覆蓋率284.55%。

（資料由客戶提供）

開啟hket App，閱讀全文

下一篇文章

【神州快訊】浙江戲曲電影展在港舉行 促兩地文化交流
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款