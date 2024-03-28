【神州快訊】環球醫療（2666.HK）公布2023年度業績 醫療健康業務歸普淨利增長達45.8%

2023年，環球醫療持續深耕醫療健康領域，全力推進業務高質量發展，實現穩健增長的經營業績：全年合計實現收入136.50億元（人民幣，下同），較上年同期增長13.1%，其中醫療健康業務實現收入78.33億元，較上年同期增長22.9%，佔總收入比重已提升至57.4%；淨利潤21.99億元，較上年同期增長5.4%，其中醫療健康業務貢獻4.54億元，較上年同期增長20.6%；歸屬普通股權益持有人淨利潤20.21億元，較上年同期增長7.0%，其中醫療健康業務貢獻3.65億元，較上年同期增長45.8%；總資產回報率(ROA)2.80%，歸屬於普通股持有人的股本回報率(ROE)13.63%，收益指標、資產狀況保持穩健優秀。建議2023年每股分派股息0.35港元/股，股息支付率30%。

綜合醫療發展態勢持續向好

截至2023年12月31日，環球醫療已並表床位數合計14,353張（不含內部規劃建設中的超4,000張床位數）。2023年綜合醫療業務板塊強內功、提質效，發展態勢持續向好：全年貢獻報表收入76.34億元，較上年同期增長20.5%；合計實現淨利潤4.21億元，較上年同期增長14.7%；醫療機構綜合淨利潤率5.10%，較上年同期提升0.16個百分點。

專科及健康產業加速布局

2023年，公司於該板塊同步開啟內涵式發展與外延式擴張，加快業務推進及並購交割步伐：全年合計實現報表收入2.44億元，較上年同期增長190.7%；合計實現淨利潤0.32億元，較上年同期增長271.8%。

金融業務穩健增長

環球醫療堅持立足服務實體經濟、服務主業發展的功能定位，着力加強優質客戶開發，持續提升融資管理水平，在美聯儲加息導致境外融資成本上升的不利因素影響下，經營效益仍實現了平穩增長：全年合計實現金融業務收入58.82億元，較上年同期增長2.8%；實現淨利潤17.45億元，較上年同期增長2.1%。在維持穩健經營的同時，公司持續加強資產管理，資產質量一直保持良好：截至2023年12月31日，公司生息資產淨額達673.49億元，較年初增長3.2%；不良資產率0.98% ，30天逾期率0.89% ，撥備覆蓋率284.55%。

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