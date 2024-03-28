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研究：中國製電動車今年歐洲市佔率將達25%

經濟脈搏 15:34 2024/03/28

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歐洲運輸與環境聯合會 (Transport & Environment，T&E) 周三 (27日) 發布報告指出，今年中國製電動車將占歐洲電動車銷量的25%以上，比重較去年同期增加5個百分點。

報告指出，去年在歐盟銷售的電池驅動電動車中，約19.5%是中國製造，其中銷往法國和西班牙的電動車中，近三分之一來自中國。

T&E的研究顯示，隨著比亞迪等中國電動車品牌積極向全球擴張，到2024年，中國製電動車在歐洲的銷售佔比料將升至25%以上。

上述研究發布之際，歐盟委員會正在調查中國當局對當地電動車製造商的補貼，釐清是否存在不公平競爭。外界普遍預計，這項調查將最終導致對進口中國電動汽車增加關稅。

該研究發現，如果製造商將關稅上漲的影響轉移到消費者身上，那麼中國製造的中型轎車和SUV(目前汽車市場上體量最大、利潤最高的細分市場)將比歐洲同類車型更昂貴，這可能會促使中國汽車公司在歐洲進行更多本地化生產。

運輸和環境組織的政策主管Julia Poliscanova表示，關稅將迫使汽車製造商將電動汽車生產本地化，這是一件好事，因為這能創造就業機會，也能提升技能水準，但關稅並不能長期保護歐洲傳統汽車製造商，中國公司可能會在歐洲建廠，到那時，歐洲的汽車行業就需要做好準備。

責任編輯：蒯宇澄

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