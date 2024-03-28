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國防部：中方不會在南海問題上任菲胡來

國情動向 15:49 2024/03/28

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國防部新聞發言人吳謙表示，菲方挑釁滋事是近期南海問題升溫的直接原因，又斥美方介入是南海動蕩最大推手，警告不會任菲胡來。

吳謙表示，在中菲南海問題上，中方多次表明了嚴正立場，那就是反對外部介入、反對侵權挑釁、主張妥處分歧，同時做好應對突發事件的一切準備，堅定捍衛自身領土主權和海洋權益。

他批評，美方介入是南海動盪的最大推手。一段時間以來，美國罔顧事實，挑動對抗，為菲站台背書，多次以所謂雙邊條約對中方威脅施壓，還派出軍艦到南海挑釁滋事，嚴重破壞地區和平穩定。對此中方態度清晰明確，那就是美方根本無權插手，美菲的軍事合作也絕不能損害中方的領土主權和海洋權益。

菲方挑釁滋事是近期南海問題升溫的直接原因。菲方倚仗外部勢力撐腰，違反國際法和《南海各方行為宣言》精神，頻繁在海上侵權挑釁、製造事端，並散佈虛假信息，誤導國際社會認知，可以說是在危險的道路上越走越遠。中方不會任菲胡來，對此進行了有理有力有節的回擊，菲方應該認識到：挑釁滋事是得不償失的，倚靠外人是根本靠不住的。

吳謙指，中方始終致力於通過對話協商同有關方面妥善管控海上分歧，同時堅定捍衛自身領土主權和海洋權益。相信南海局勢終將走向平靜，這是不可阻擋的時代大勢。

美防長重申支持菲律賓 批中國南海行為「危險」

國防部正告菲律賓停止侵權挑釁 勿激化南海局勢升級

責任編輯：袁瑋婧

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