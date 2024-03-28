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原國足主教練李鐵受賄行賄涉上億元 當庭認罪

社會熱點 21:41 2024/03/28

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湖北省咸寧市中級人民法院今日（28日）一審公開開庭審理中國男子足球隊前主教練李鐵受賄、行賄、單位行賄、非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄案案，涉及金額逾億元（人民幣，下同），李鐵當庭表示認罪悔罪，案件擇期宣判。

咸寧市人民檢察院指控在2019年至2021年，李鐵利用擔任國足主帥職務上的便利或職權，為相關單位及個人在球員入選國家隊、贏得比賽、簽約俱樂部等事項上提供協助，非法收受他人給予的5,089萬元。2019年，李鐵為當選國足主帥，請託他人提供協助，於2020年給予他人100萬元。

2019年，李鐵在武漢卓爾任職期間，為謀取當選國足主帥、提高俱樂部影響力等利益，與該俱樂部負責人商定，請託他人提供協助，該俱樂部給予他人200萬元。2017年至2019年，李鐵利用擔任卓爾俱樂部總經理、主教練職務上的便利，為河北華夏俱樂部在球員轉會、贏得比賽等事項上提供幫助，先後收受華夏俱樂部給予的2,675萬元。 

2015年至2019年，李鐵先後在華夏俱樂部、卓爾俱樂部任職期間，為贏得比賽或獲得有利比賽結果，與俱樂部負責人商定，請託其他足球俱樂部在比賽中配合或者消極比賽，華夏俱樂部、卓爾俱樂部給予相關人員共3,905萬。檢察機關提請以收賄罪、行賄罪、單位行賄罪、非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪追究李鐵的刑事責任。

 責任編輯：蒯宇澄

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