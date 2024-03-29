  • 29°C
香港時間 : 2024329日 (週五) 14:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

官媒頭版3點反駁「中國改革停滯倒退論」

經濟脈搏 11:43 2024/03/29

分享：

分享：

中央政府最近提出加快發展新質生產力，並強調必須進一步全面深化改革，形成與之相適應的新型生產關係。當此之時，國務院旗下《經濟日報》周五（29日）頭版刊文指出，坊間出現持有中國改革「停滯」甚至「倒退」的觀點，反映出一些人對中國改革的複雜性、曲折性理解不夠，對中國堅定不移全面深化改革的決心信心、勇氣毅力認識不足。

其一，有人看到一些領域的改革速度慢了、步子小了，就認為改革放緩甚至停滯了。沒有認識到，改革已突進攻堅期和深水區，各領域改革的速度和進度必然會有所不同。

改革開放以來特別是進入新時代以來，各領域改革的「四梁八柱」拔地而起，基礎性制度框架基本建立，容易的、皆大歡喜的改革已經完成，剩下的多是難啃的「硬骨頭」。惟其艱難，方顯勇毅。難在利益增進和利益調整並存，改的是體制機制，動的是既得利益，勇在頂住阻力、接續推進，每一步都需花更大氣力、用更高智慧、付更多代價；難在改革的關聯性系統性協同性增強，牽一發必然動全身，勇在堅持使經濟、政治、文化、社會、生態文明各領域改革有機聯系、相互交融、密切配合；難在制度建設分量更重，零敲碎打調整不行，碎片化修補也不行，勇在將改革成果制度化，進而形成系統完備、科學規範、運行有效的制度體系；難在風險挑戰越大越要方向準、步子穩，把握時、度、效，正確處理改革發展穩定的關係，勇在對改革的戰略重點、優先順序、主攻方向、推進方式統籌考慮決策，將風險降到最低，不犯顛覆性錯誤。

其二，有人看到「石破天驚」的重大變革少了，就判斷推進改革的力度減弱了。沒有認識到，許多改革尤其是重點領域改革處於深化細化的緊要關頭，更需要不那麽顯山露水的「穿石本領」「繡花功夫」。

進入新時代，改革已由局部探索、破冰突圍到系統集成、全面深化，大破大立的空間明顯收窄，改革領域高度耦合，「單兵突進」難有成效，必須通過全面系統的改革，形成各領域改革的聯動集成，實現總體效應。總希望聽見「大響動」，這種期待既不現實，也不符合事物發展規律。

其三，有人看到一些政策措施出現調整，就疑慮改革徘徊甚至要走回頭路。沒有認識到，「摸著石頭過河」的探索難以避免會走彎路，也必然要總結經驗、及時糾偏修正。

改革本身就是探索、是創新，從來都是磕磕碰碰、迂回曲折，沒有現成的路可走，也不存在所謂的「完美方案」，必須在「試錯—糾錯—再試錯—再調整」中前進。進一步看，改革的重點、路徑、任務都具有明顯的階段性特征，當年行之有效的改革舉措，如今就可能成為改革對象。改革越往縱深發展，內外部情況就越複雜，發展中的問題和發展後新出現的問題、一般性矛盾和深層次矛盾、尚未完成的任務和新提出的任務交織疊加，必須建立起更為有效的容錯糾錯機制。甚至發展中還可能出現一些超預期的「黑天鵝」，對此既沒有實踐經驗，又缺乏理論共識，需要邊走邊看、邊改邊調，逐步完善提升。

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

 

開啟hket App，閱讀全文
中國市場 財政政策 中國

上一篇文章

荷蘭就光刻機表態 胡錫進：中國須兩方面增加博弈工具

下一篇文章

研究：中國製電動車今年歐洲市佔率將達25%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款