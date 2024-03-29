官媒頭版3點反駁「中國改革停滯倒退論」

中央政府最近提出加快發展新質生產力，並強調必須進一步全面深化改革，形成與之相適應的新型生產關係。當此之時，國務院旗下《經濟日報》周五（29日）頭版刊文指出，坊間出現持有中國改革「停滯」甚至「倒退」的觀點，反映出一些人對中國改革的複雜性、曲折性理解不夠，對中國堅定不移全面深化改革的決心信心、勇氣毅力認識不足。

其一，有人看到一些領域的改革速度慢了、步子小了，就認為改革放緩甚至停滯了。沒有認識到，改革已突進攻堅期和深水區，各領域改革的速度和進度必然會有所不同。

改革開放以來特別是進入新時代以來，各領域改革的「四梁八柱」拔地而起，基礎性制度框架基本建立，容易的、皆大歡喜的改革已經完成，剩下的多是難啃的「硬骨頭」。惟其艱難，方顯勇毅。難在利益增進和利益調整並存，改的是體制機制，動的是既得利益，勇在頂住阻力、接續推進，每一步都需花更大氣力、用更高智慧、付更多代價；難在改革的關聯性系統性協同性增強，牽一發必然動全身，勇在堅持使經濟、政治、文化、社會、生態文明各領域改革有機聯系、相互交融、密切配合；難在制度建設分量更重，零敲碎打調整不行，碎片化修補也不行，勇在將改革成果制度化，進而形成系統完備、科學規範、運行有效的制度體系；難在風險挑戰越大越要方向準、步子穩，把握時、度、效，正確處理改革發展穩定的關係，勇在對改革的戰略重點、優先順序、主攻方向、推進方式統籌考慮決策，將風險降到最低，不犯顛覆性錯誤。

其二，有人看到「石破天驚」的重大變革少了，就判斷推進改革的力度減弱了。沒有認識到，許多改革尤其是重點領域改革處於深化細化的緊要關頭，更需要不那麽顯山露水的「穿石本領」「繡花功夫」。

進入新時代，改革已由局部探索、破冰突圍到系統集成、全面深化，大破大立的空間明顯收窄，改革領域高度耦合，「單兵突進」難有成效，必須通過全面系統的改革，形成各領域改革的聯動集成，實現總體效應。總希望聽見「大響動」，這種期待既不現實，也不符合事物發展規律。

其三，有人看到一些政策措施出現調整，就疑慮改革徘徊甚至要走回頭路。沒有認識到，「摸著石頭過河」的探索難以避免會走彎路，也必然要總結經驗、及時糾偏修正。

改革本身就是探索、是創新，從來都是磕磕碰碰、迂回曲折，沒有現成的路可走，也不存在所謂的「完美方案」，必須在「試錯—糾錯—再試錯—再調整」中前進。進一步看，改革的重點、路徑、任務都具有明顯的階段性特征，當年行之有效的改革舉措，如今就可能成為改革對象。改革越往縱深發展，內外部情況就越複雜，發展中的問題和發展後新出現的問題、一般性矛盾和深層次矛盾、尚未完成的任務和新提出的任務交織疊加，必須建立起更為有效的容錯糾錯機制。甚至發展中還可能出現一些超預期的「黑天鵝」，對此既沒有實踐經驗，又缺乏理論共識，需要邊走邊看、邊改邊調，逐步完善提升。

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責任編輯：連兆鋒