荷蘭就光刻機表態 胡錫進：中國須兩方面增加博弈工具

荷蘭首相呂特日前訪問中國，各方聚焦荷蘭光刻機巨頭阿斯麥（ASML）對華出口限制問題。呂特在北京對記者表示，荷蘭將確保出口管制措施不會專門針對某一國家。《環球時報》前總編胡錫進評論，荷蘭正在中美之間走鋼絲，他們希望在美國對華政策之外保持某種獨立性，也就是中立性，荷蘭以及歐洲與美國絕非鐵板一塊。

胡錫進稱，中國拉住歐洲和荷蘭，給他們中立的更多外交理由和利益牽動，是至關重要的。就荷蘭來說，它顯然受到美國的巨大壓力，但它也有國家主權的面子以及向中國銷售光刻機的巨大利益訴求。去年阿斯麥在中國銷售光刻系統占了全球銷售額的29%，是它的第二大市場。

他說，荷蘭不敢向中國賣最先進的光刻機，但是賣次先進的光刻機，比最先進的差到甚麽程度，是有回旋空間的，荷蘭方面有意願盡可能往前拱。

胡錫進指出，中國在這場博弈中必須逐漸增加博弈工具，它們至少包括兩方面：一是我們的需求量對阿斯麥的長期繁榮至關重要，這是不爭的現實；二是我們必須不斷增加國產替代能力，這種能力需是多方面的，創造性的。我們的每一點進展對荷蘭都是壓力，因為那些進展可以讓差一點的光刻機發揮出更大潛能，也能讓阿斯麥未來的光刻機霸主地位受到削弱和威脅，如果中國逐漸找到解決問題辦法的話，阿斯麥當下如日中天的地位就會在時間的河流中成為美國國家利益的祭品。

胡錫進還稱，我們要通過各種方式推動荷蘭輿論對塑造中國國家形象的改善，增加荷蘭輿論對美國施加壓力的反感。這項工作也要在歐盟範圍內不遺余力地加以推進，要打破歐洲社會對中國與它們在價值體系上完全不同的刻板認知，多強調中西共同價值，爭取從歐盟方向得到對阿斯麥不歧視中國市場的鼓勵和支持。

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責任編輯：連兆鋒