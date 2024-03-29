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移動支付太先進令遊客不便？內地官方：確實存在將優化

經濟脈搏 15:39 2024/03/29

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內地手機電子支付大行其道，也變相令外地遊客較難適應，問題備受關注。文化和旅遊部周五（29日）召開新聞發佈會，文旅部國際交流與合作局副局長石澤毅表示，入境遊客支付難的問題確實存在，下一步，將在中國人民銀行支持下，進一步推進優化入境支付環境工作。

石澤毅表示，近年來，國內基於手機等電子設備的移動支付業務普及率越來越高，老百姓吃、穿、住、行等日常生活需求，通過一部手機基本都能解決。相比之下，有些國家移動支付業務發展還不普及，外國遊客在中國使用傳統支付方式反而覺得不那麽方便。

「有人說，這就好像是國內和國外形成了一道反向的數字鴻溝。對此，黨中央、國務院高度重視，成立了專門的協調機制，來推進解決這個問題。」

石澤毅指出，前不久，國務院辦公廳剛剛印發了《關於進一步優化支付服務提升支付便利性的意見》，提出了很多具體舉措，總的原則就是「大額刷卡、小額掃碼、現金兜底」。

「大額刷卡，就是根據外國遊客刷卡支付的習慣，在景區、酒店等消費場景布設POS機（Point of Sale；刷卡機）。目前，如上海的五星級、四星級甚至三星級以上的飯店都已經重新升級改造了POS機；多地的機場、景點、購物場所也都布設了外卡POS機。北京也在加速進行刷外卡POS機的升級改造。」

「小額掃碼，實際上國內國外都有電子錢包等產品，實現互通在技術上也不難，目前的主要問題是，外國遊客綁定國內移動支付系統的程序比較複雜。」

石澤毅說，文旅部正在跟平台方和企業方共同研究，解決技術、程序方面的問題。「同時，還在研究如何減少外國遊客綁定國內程序登記的信息，在保證財產安全的前提下盡量提高小額掃碼的數額，更好滿足遊客需求。現金兜底，即人民幣是法定貨幣，在所有消費場所都要能使用人民幣。」

石澤毅指出，下一步，將推動國家4A級以上旅遊景區、國家級旅遊度假區、國家級夜間文化和旅遊消費集聚區、國家級旅遊休閒街區等建立受理移動支付、銀行卡、現金等所需的軟硬件設施，對旅遊景區、度假區、文博場館、文娛場所、星級飯店、文商旅綜合體等重點文化和旅遊場所場景進行支付便利化升級。指導支持與「食、住、行、遊、購、娛」密切關聯的互聯網平台企業，優化入境人員線上線下購買文化和旅遊產品與服務的支付體驗。

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責任編輯：連兆鋒

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