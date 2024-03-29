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「中國正建最先進授時系統」紐時：美國落後了

國情動向 16:30 2024/03/29

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GPS功能不只定位和導航，還有授時。各地電子裝置都透過衛星校準時鐘，這對基建、通信、金融以至軍事網絡十分重要。中國正在建造不依賴衛星的地基授時系統，《紐約時報》稱，美國和中國正在太空和地球上展開新的競賽，以爭奪一種根本資源：時間。但美國正在這場競爭中落敗。

美國的GPS、中國的北斗、歐洲的伽利略、俄羅斯的格洛納斯都是重要的時間源，而時間是大多數導航方法的基石。沒有衛星信號的世界是個近乎失明的世界，提供全球定位服務的衛星就像太空中的時鐘，它們發出的信號已成為全球經濟的基礎，對電信、緊急救難電話服務和金融交易來說不可或缺，對於開車的司機和迷路的行人亦是如此。

紐時寫道，世界幾個主要大國都已發展出干擾太空信號的技術，中美俄印都試驗了反衛星武器。據美國網絡安全和基礎設施安全局的說法，一些至關重要的民用系統設計基於一個錯誤的假設，那就是衛星信號總在那裏。一旦現有GPS衛星信號在太空或陸地上被摧毀，美國沒有可供平民使用的衛星定位替代方案。

《紐約時報》注意到，國正在陸地上建設數百個授時站，在地下鋪設兩萬公里的光纜。這個基礎設施能提供授時和導航服務，不需依賴「北斗」衛星系統。中國還計劃發射更多作為備用信號源的衛星。「在美國落後的地方，中國正在取得進展，建立他們所說的世界上最大、最先進、最精確的授時系統。」

美國彈性導航和授時（RNT）基金會主席達納·戈沃德（Dana Goward）說，「我們美國人說要做的事，中國人已經做到了。他們正堅定地走上不依賴太空的道路。」

新華社報道，中國高精度地基授時系統敦煌授時台項目，去年9月在甘肅省敦煌市開工建設。專家表示，這標誌著中國在推進長波授時信號實現全國土覆蓋、提高重要領域用時安全性和可靠性上邁出關鍵一步。

中國科學院國家授時中心主任、首席科學家張首剛說：「依托高精度地基授時系統的建設，結合北斗衛星導航授時系統，以及空間站高精度時間頻率實驗系統，我國將率先建成世界上獨一無二的，立體交叉、相互增強、相互融合的國家授時體系。」

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責任編輯：連兆鋒

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