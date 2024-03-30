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廣東去年出生103萬人 連續6年成第一生育大省

社會熱點 11:32 2024/03/30

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廣東3月29日發布《2023年廣東國民經濟社會發展統計公報》顯示，廣東去年全年出生人口103萬人，連續4年成為唯一出生人口超過100萬的省份，連續6年成為第一生育大省。

公報顯示，2023年末，廣東全省常住人口12706萬人，比上年末增加49萬人，其中城鎮常住人口9583萬人，佔常住人口比重(常住人口城鎮化率)75.42%，比上年末提高0.63 個百分點。

廣東去年全年出生人口103萬人，出生率8.12‰；死亡人口68萬人，死亡率5.36‰；自然增長人口35萬人，自然增長率2.76‰。

此前的2022年，廣東常住人口為12,656.8萬人，常住人口數持續保持全國第一位。 全省出生105.2萬人，出生率8.30‰，死亡63.0萬人，死亡率4.97‰；自然增長42.2萬人，自然增長率3.33‰。

不過，在2022年，廣東省常住人口較2021年減少了約27萬人。 廣東省統計局官網後刊文解釋稱，2022年，廣東省外流動人口減少69.2萬人，這是在2022年廣東疫情散發多發的因素影響下，省外流動人口暫時回流返鄉的階段性現象 。隨著經濟社會發展，廣東人口規模及其結構優勢將長期維持穩定，勞動力資源仍豐富，常住人口維持長期穩定增長趨勢不會改變。 預期2023年廣東常住人口將逐步恢復穩定增長。

責任編輯：蒯宇澄

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