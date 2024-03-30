南方多地氣溫超30度 廣州迎1961年以來最早夏天

廣州市氣象部門今日（3月30日）宣布，根據氣候季節劃分標準及近期廣州地區的氣象數據，認定3月23日為2024年廣州在氣候上進入夏季的日期。這意味著廣州迎來1961年以來最早的「氣候入夏日」。

根據廣州市氣象部門監測，廣州國家基本氣象站在2024年3月23日錄得日平均氣溫22.6℃，此後的3月24日至29日該站日平均氣溫均在22℃以上。氣象部門認定，3月23日為2024年廣州在氣候上進入夏季的日期。

廣州市氣象部門表示， 3月23日作為「氣候入夏日」，為1961年以來（有相對完整氣象資料以來）廣州最早的「氣候入夏日」。原最早「氣候入夏日」為2021年的3月26日。

此外，今天午後，南方大部氣溫都超過了25℃，在湖南北部、湖北東部、安徽南部、江蘇南部、浙江北部一帶，部分地區到達或超過了30℃。 截至下午2時，多個站點的最高氣溫甚至追平或打破當地旬或月最高氣溫紀錄。

大城市中，合肥、南京超過了30℃，並且打破了當地3月最高氣溫紀錄，杭州、上海寶山也今年首度超過30℃。

責任編輯：蒯宇澄

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