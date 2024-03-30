華府擬對香港官員實施簽證限制 外交部駐港公署強烈譴責

美國國務卿布林肯宣布，因應香港通過和實施《基本法》23條立法，將會對香港多名官員實施簽證限制。外交部駐港公署表示堅決反對和強烈譴責。

美國國務院向國會提交《香港政策法》年度報告。布林肯發聲明指，過去一年，北京持續遏制香港的高度自治、民主、自由和人權，包括23條立法，指條例中對於「煽動叛亂」、「國家機密」以及與外國實體的互動，有廣泛而模糊的規定，可被用作消除香港以至境外的異見聲音；又指北京和香港當局過去一年，不斷加強打壓民間社會、傳媒和反對聲音，包括懸紅追緝10多名身處香港以外的民主人士。

布林肯說，他再次確認香港不享有美國法律所規定，在回歸前相同的待遇，並宣布國務院正採取行動，對多名涉及進一步打壓人權和自由的香港官員實施新的簽證限制，以作回應。 聲明中未有提及簽證限制涉及哪些香港官員。

批美方霸道霸凌 「賊喊捉賊」

外交部駐港公署表示堅決反對和強烈譴責。發言人批評美方污名化港區國安法、特區選舉制度和香港《維護國家安全條例》，詆毀香港法治、民主、自由、人權狀況，甚至揚言制裁特區官員，粗暴干預香港事務和中國內政，嚴重踐踏國際法原則和國際關係基本准則。

發言人表示，有關報告反映美國霸權霸道霸凌，又指美方與其充當世界警察，不如花時間自我審視，不要再自曝其短、玩「賊喊捉賊」的把戲。發言人強調，中國政府始終全面準確、堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、高度自治方針，任何抹黑、施壓和制裁都是枉費心機，敦促美方認清事實。

中國駐美使館發言人表示，香港是中國的特別行政區，香港事務屬於中國內政，任何外國無權干涉。 美方無視事實，對香港事務說三道四，對中國中央政府和香港特區政府無端指責，一再詆毀抹黑香港《維護國家安全條例》，妄圖對香港進行無理單邊制裁，甚至制裁履職盡責的特區 人員。中方對此強烈不滿，堅決反對，要求美方立即停止插手幹預香港事務和中國內政。

發言人指，美國自己的國家安全體系密不透風，立法數量之多、域外效力之廣世所罕見，卻在香港製定國安條例問題上指手畫腳，這是赤裸裸的政治操弄和虛偽雙標。

責任編輯：蒯宇澄

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