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三大航空央企去年減虧近9成 擬加大恢復國際航線

經濟脈搏 16:08 2024/03/30

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隨著航空運輸需求回暖，中國三大航空央企去年大幅減虧，並計劃在今年加大恢復國際航線業務。

根據澎湃新聞報道，中國國航、中國東航、南方航空周四（3月28日）起陸續披露去年年報。 三大航空央企去年營業收入總計4,147.7億元（人民幣，下同），較去年同期增長超1.2倍；歸母淨虧損134.23億元，收窄近九成。

雖然三家航司都未能在去年實現扭虧，但整體經營業績上有明顯改善，營收均實現倍增恢復。

南航去年營收最高 近1600億元

財報顯示，營收方面，南方航空去年錄得營收最高，達1,599.29億元，國航營收為1,411億元，東航營收最高達1,599.29億元，分別按年增長超八成、增超1.6倍、增超1.4倍。值得注意的是，國航和南航去年營收已創歷史新高。

三大航司歸母淨虧損總計134.23億元，整體較去年同期收窄近88%，其中中國航減虧損總計最大，達97.29%，南方航空虧損收窄87.12%，中國東航虧損收窄78.13% 。

對於虧損原因，三大航司先前在業績預告中均提及國際客運航班恢復緩慢、國內市場競爭加劇、油價和匯率要素價格波動等原因。

不過，東航和南航都表示計劃在今年新開和恢復國際航線航班，其中南航預計在2024年夏秋旺季國際航班將恢復至80%以上。

航空業正從冠病疫情的衝擊恢復，民航出行服務平台「航旅縱橫」大數據顯示，截至3月28日，國內航線實際執行航班量超過114萬班次，較2019年同期增長超一成； 出入境航班量超過15萬班次，恢復至2019年同期的七成左右。

責任編輯：蒯宇澄

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