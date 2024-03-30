國務院擬對北京等20地開展營商環境實地督查

國務院辦公廳公布，4月將到北京、上海、廣東等20地開展營商環境實地督查。

「中國政府網」微信公眾號周六（3月30日）公布，國務院辦公廳4月份將對北京、河北、山西、遼寧、吉林、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、山東、河南、湖北、 廣東、海南、重慶、四川、陝西、青海、新疆等20省（區、市）營商環境相關議題進行實地督查。

中國政府網也列出面向企業的問題，例如在辦理遷移或註銷業務時，有沒有遇到被故意拖延等情形；在參與招標投標、政府採購過程中，有沒有遇到有關地方以註冊地、 所有製等條件進行排斥限制，甚至指定供應商的情形。

其他問題包括：有沒有遭遇亂收費、亂罰款、亂攤派，或有關單位和人員吃拿卡要等情形；在辦證、辦事過程中，有沒有遇到政務服務不便利，有關單位在規定程序和 材料以外增加辦理環節和申請資料的情形；以及在和有關地方政府簽訂合約並履約後，有沒有遭遇地方政府以各種藉口不兌現承諾的情形。

官方呼籲，有以上情形的企業在國務院「網絡＋督查」平台留言，國辦督查室將對相關問題線索直接派員核查，或轉交相關方面核查。

面對當前外資信心不足和撤離等風險，官方已多次信心喊話，強調要為民營企業、外資等建設優良的營商環境，為企業解決實際困難。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道