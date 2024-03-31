內地3月官方製造PMI升至50.8 時隔5個月重返擴張區間

國家統計局公布，3月份，製造業採購經理指數（PMI）、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為50.8%、53.0%和52.7%，比上月上升1.7、1.6和1.8個百分點，三大指數均位於擴張區間。

國統局公佈的數據顯示，3月份，製造業採購經理指數（PMI）為50.8%，比上月上升1.7個百分點，高於臨界點，製造業景氣回升。這是製造業PMI連續5個月運行在50%以下後，重回擴張區間。在調查的21個行業中，有15個位於擴張區間，較上月增加10個，製造業景氣面明顯擴大。

從企業規模看，大、中、小型企業PMI分別為51.1%、50.6%和50.3%，比上月上升0.7、1.5和3.9個百分點，均高於臨界點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數為52.2%，比上月上升2.4個百分點，表明製造業企業生產活動加快。新訂單指數為53.0%，比上月上升4.0個百分點，表明製造業市場需求景氣水平回升。原材料庫存指數為48.1%，比上月上升0.7個百分點，表明製造業主要原材料庫存量降幅收窄。從業人員指數為48.1%，比上月上升0.6個百分點，表明製造業企業用工景氣度有所改善。供應商配送時間指數為50.6%，比上月上升1.8個百分點，表明製造業原材料供應商交貨時間有所加快。

3月份，各地企業、工地全面復工開工，帶動相關裝備供需增長，大規模設備更新政策對相關行業需求預期有所拉動，製造業新動能呈現較快增長勢頭。3月份，高技術製造業、裝備製造業採購經理指數分別為53.9%、51.6%，較上月分別上升3.1和 2.1個百分點，其中高技術製造業採購經理指數為2022年1月以來新高。

穩外貿政策效果進一步顯現

中國物流信息中心專家文韜分析，一是宏觀政策逐步落實到位，政策效果不斷顯現；二是企業信心進一步上升，經濟內生動力繼續增強；三是我國對外開放力度進一步加大，穩外貿政策效果進一步顯現，同時全球經濟尤其是亞太地區經濟回升力度加大，有利於我國商品出口進一步活躍；四是3月份指數回升具有季節性特徵，每年春節過後製造業都有所回升。

另外，消費品製造業採購經理指數為51.8%，較上月上升1.8個百分點。基礎原材料行業採購經理指數為 49.1%，較上月上升1.2個百分點，景氣水平繼續改善。

國統局數據並顯示，非製造業商務活動指數為53.0%，比上月上升1.6個百分點，高於臨界點並創9個月高，表明非製造業景氣水平持續回升。

內地2月製造業PMI跌至49.1符預期 非製造業勝預期

責任編輯：袁瑋婧