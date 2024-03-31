傳河南安徽等地購房補貼難兌現 當地回應：財政緊張

近日，先後有河南中牟、安徽舒城等地網民諮詢當地住房補貼兌現問題，官方回應稱當地財政資金壓力較大。

據澎湃新聞，有中牟網友在人民網領導留言板上反映，鄭州市發佈人才首次購房補貼政策，中牟縣適用該政策，該網民申請5萬元（人民幣，下同）碩士生人才補貼，於2023年12月電話諮詢得知申請已通過審核。期間多次電話諮詢得知中牟縣青年人才購房補貼才發放至2021年9月份，受理窗口工作人員表示發放工作為中牟縣財政局負責。通過多途徑了解到，到2024年還是只發放到2021年9月。

中牟縣方面3月26日答覆稱，網民反映的問題經向房產中心、財政局核實，因受經濟下行等因素影響我縣財政十分困難，目前青年人才首次購房補貼資金已納入2024年部門預算。財政部門協同相關單位正在積極籌措資金，待資金到位後，將對青年人才首次購房補貼資金分期分批優先撥付。

另外，安徽舒城網友反映，其於2022年9月在舒城縣購置了一套住宅房，並在2023年3月通過2023年舒城縣人才購房補貼第六批公示。距離公示時間至今已經1年多了，但4萬元購房補貼至今仍未收到。

目前財政資金壓力較大

舒城縣委舒城縣人民政府督查考核室3月25日答覆稱，因目前財政資金壓力較大等客觀原因，舒城縣人才購房補貼發放進度較為緩慢，目前已經按公示的先後順序發放至公示的第四批第75號。下步仍按照到位資金多少，以公示先後為順序陸續發放， 逐步兌現。因財政資金到位的不確定性，因此無法預測剩餘批次的發放時間，敬請諒解。

2023年年末，還有四川富順網民反映當地200元/平方米的購房補貼停發。富順縣信訪接待中心同月回應道，經查，符合補貼條件的住房、車位，相關資料縣自規局審核後報送到縣財政局，但因受疫情及經濟影響，縣財政資金壓力很大，富順縣已於2021年5月暫停住房補貼、車位補貼發放。縣財政局正在積極籌措資金，待資金到位後，將及時進行補貼發放。

責任編輯：袁瑋婧