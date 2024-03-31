馬英九明起率台青訪陸11日 首站廣東7號抵京

台灣前領導人馬英九將於明日起訪問大陸11日，分別到訪廣東、山西和北京，馬英九基金會指，此行最重要是讓兩岸民間敵意減緩，避免未來走向衝突。不過馬方未透露會否會和國家主席習近平會面。

馬英九基金會今天發布新聞稿指，馬英九將於4月1日至11日，率領「大九學堂」20名青年學子，前往廣東、陝西與北京，進行為期11天的參訪交流。訪團預計4月1日抵達深圳，在廣東停留3天，除了參訪中山大學與師生交流外，還會瞻仰黃花崗七十二烈士陵園、參觀國父孫中山先生故居紀念館與黃埔軍校舊址紀念館，以及參觀大疆公司、騰訊公司、比亞迪公司及港珠澳大橋，預計4月3日晚間抵達陝西，期間將前往馬援祠及馬援墓尋根。

訪團預計4月7日下午抵達北京，期間除了前往北京大學參訪交流外，也會參觀八達嶺長城、北京故宮、中國空間技術研究院及盧溝橋和中國人民抗日戰爭紀念館，另外還將參觀奧林匹克公園內的「冰絲帶」（國家速滑館）及「鳥巢」（國家體育場）。

新聞稿指，此行最重要是延續去年開始的兩岸青年學子交流，讓兩岸民間敵意減緩，避免未來走向衝突。馬英九期盼透過這次訪問大陸，推動兩岸更多交流，促進兩岸民眾福祉，同時也能穩定兩岸關係與區域緊張情勢

不過，文中未透露會否有「習馬會」。國台辦發言人陳斌華此前面對是否會有「馬習二會」表示，會妥善做好「馬英九先生」來訪的活動安排。

責任編輯：袁瑋婧