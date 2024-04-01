▲ 內地3月財新製造業PMI錄51.1略勝預期 創一年高位

隨著春節後快速復工復產、市場活躍度回升，內地製造業擴張速度加快。3月財新製造業PMI升至51.1，略勝過預期，已連續五個月位於擴張區間，創2023年3月來新高。

從分項數據來看，3月供需同步擴張且速度加快。當月製造業生產指數、新訂單指數延續了2月的上升趨勢，前者為最近10個月來最高。外需持續改善，新出口訂單指數連續三個月在擴張區間上行，且創2023年3月來新高。受訪企業表示，市況改善，需求得到提振，推動新業務增長。三大類產品中，投資品類產量增幅快於消費品類和中間品類；但從新訂單情況看，消費品類和中間品類需求增加投資品類需求微降。

隨著供需回暖，製造業就業收縮幅度放緩。3月從業人員指數與1月持平，為七個月來最高，但仍略低於臨界點。據調查樣本企業反映，企業重組和成本控製導致部分員工自願或被動離職，用工規模因而下降。

新訂單增加而員工減少，導致3月製造業積壓業務量增加，相應指數為近四個月來首次升至擴張區間。同時，3月生產經營預期指數刷新2023年5月來最高值。企業擴張計劃和新設備投資，也將支撐未來產出增長。

內地3月官方製造PMI升至50.8 時隔5個月重返擴張區間

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2024年前兩個月各項經濟數據全面好於預期，財新內地製造業PMI連續五個月維持在榮枯線上，兩者相互印證，顯示經濟總體回升向好，起步平穩。但與此同時，經濟發展的不利因素和不確定性仍偏多，經濟下行壓力大、就業市場壓力大、有效需求不足等問題尚未得到根本改善，尤其是就業市場和價格水平持續低迷，內外部需求還需進一步提振。

王喆稱，年初一系列穩增長政策效果逐步顯現，考慮到目前經濟仍面臨諸多困難，2024年全年經濟增長目標亦頗為進取，加力、提質、增效的總體政策方向還應保持一貫性和連續性。

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責任編輯：尹航

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