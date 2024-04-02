▲ 大灣區去年經濟總量突破14萬億人幣

據新華社報道，從廣東省大灣區辦獲悉，2023年粵港澳大灣區經濟總量突破14萬億元（人民幣，下同），以不到全國0.6%的國土面積，創造全國九分一的經濟總量。

廣東省大灣區辦常務副主任朱偉說，2018年大灣區經濟總量為10.8萬億元，5年增長3.2萬億元。在建設成效方面，大灣區科技創新能力不斷提升，已有超7.5萬家國家級高新技術企業，湧現出華為、騰訊、比亞迪、美的、格力等一批科技領軍企業。「深圳-香港-廣州」科技集群連續四年排名全球第二。

同時，內聯外通網絡加速完善，大灣區主要城市間基本實現1小時通達。大灣區機場群旅客年吞吐能力超過2.8億人次，港口群集裝箱年通過能力超8500萬標箱。航線網絡覆蓋了全球主要城市和世界主要貿易港口。

此外，重大合作平台建設加快推進，包括前海出台全國首部投資者保護條例，積極推進與香港開展金融和法律等現代服務業合作。以及市場一體化水平逐步提高。「港澳藥械通」「灣區社保通」「跨境理財通」以及政務服務「跨境通辦」等一批標誌性事項落地實施。自「澳車北上」和「港車北上」政策實施以來，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的港澳單牌車已突破200萬輛次。三地共同公布涵蓋食品、中醫藥、養老等領域的「灣區標準」已達183項。

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責任編輯：尹航

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