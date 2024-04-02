  • 28°C
香港時間 : 2024402日 (週二) 16:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大灣區去年經濟總量突破14萬億人幣

經濟脈搏 10:22 2024/04/02

分享：

分享：

大灣區去年經濟總量突破14萬億人幣

據新華社報道，從廣東省大灣區辦獲悉，2023年粵港澳大灣區經濟總量突破14萬億元（人民幣，下同），以不到全國0.6%的國土面積，創造全國九分一的經濟總量。

廣東省大灣區辦常務副主任朱偉說，2018年大灣區經濟總量為10.8萬億元，5年增長3.2萬億元。在建設成效方面，大灣區科技創新能力不斷提升，已有超7.5萬家國家級高新技術企業，湧現出華為、騰訊、比亞迪、美的、格力等一批科技領軍企業。「深圳-香港-廣州」科技集群連續四年排名全球第二。

同時，內聯外通網絡加速完善，大灣區主要城市間基本實現1小時通達。大灣區機場群旅客年吞吐能力超過2.8億人次，港口群集裝箱年通過能力超8500萬標箱。航線網絡覆蓋了全球主要城市和世界主要貿易港口。

此外，重大合作平台建設加快推進，包括前海出台全國首部投資者保護條例，積極推進與香港開展金融和法律等現代服務業合作。以及市場一體化水平逐步提高。「港澳藥械通」「灣區社保通」「跨境理財通」以及政務服務「跨境通辦」等一批標誌性事項落地實施。自「澳車北上」和「港車北上」政策實施以來，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的港澳單牌車已突破200萬輛次。三地共同公布涵蓋食品、中醫藥、養老等領域的「灣區標準」已達183項。

大灣區 | 前海新版外資獎勵辦法 單個企業每年最高獎3000萬

大灣區將試點軌道交通設施互聯、票制互通

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
中國市場 經濟數據表現 經濟 前海 口岸 大灣區 廣東省 金融 深圳 中國

上一篇文章

深圳二手房月成交創近3年新高 大部分業主降價賣

下一篇文章

世銀料中國今年經濟增長4.5%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款