▲ 國安部中英雙語發文 促美英停止網絡攻擊中國

國家安全部微信公眾號今日（2日）以中英雙語發文，敦促美英政府立即停止對中國的污蔑抹黑和網絡攻擊。

國安部表示，一段時間以來，美國出於地緣政治目的鼓動其主導的世界上最大的情報組織「五眼聯盟」編湊散布各種「中國黑客威脅」的虛假信息。近日，美英政府合謀誣陷所謂「同中國政府有關聯」的黑客組織對其實施網絡攻擊，並發起無理單邊制裁，這是典型的「賊喊捉賊」式污蔑抹黑，是將網絡安全問題政治化的惡意操弄，嚴重侵害中方合法權益。中方對此強烈不滿，堅決反對，敦促相關方面立即停止，並將採取必要措施堅決維護自身的合法權益。

國安部介紹，近年美英主導實施的網絡攻擊、秘密監聽活動不計其數，其任務分工明確、技術生態完整、組織架構嚴密，並且全面提速網絡軍事化進程，頻繁開展網絡空間軍事行動，不斷推動「先發制人」「網絡威懾」等戰略走實，為全球帶來嚴重網絡安全威脅。

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國安部說，美英政府一方面對實施網絡攻擊習以為常，另一方面對國際社會指責裝聾作啞，甚至出於地緣政治目的「賊喊捉賊」，編湊散布各種「中國黑客威脅」的虛假信息。事實上，中國才是全球網絡攻擊的最大受害者，中國的西北工業大學、武漢市地震監測中心都遭受過網絡攻擊。

國安部表示，面對嚴峻複雜的網絡安全形勢，國家安全機關將依法嚴厲打擊境外勢力對中國開展網絡攻擊、數據竊密以及危害關鍵信息基礎設施和重要信息系統安全的違法犯罪活動，不斷增強網絡安全防御能力，有力捍衛國家主權、安全、發展利益。

責任編輯：尹航

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