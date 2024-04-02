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深圳二手房月成交創近3年新高 大部分業主降價賣

經濟脈搏 13:42 2024/04/02

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深圳二手房月成交創近3年新高 大部分業主降價賣

今年3月，深圳樓市迎來「小陽春」，二手房月度網簽量超過5000套，創近3年新高。但在價格方面，81.4%的成交價低於參考價，這一比例較去年3月份有較明顯提升。

時隔3年 深圳二手房月網簽再破5000

據深圳市房地產中介協會統計，今年3月，深圳全市二手房錄得（錄得量系指深房中協以二手房買賣合同發起時間為口徑統計的數據，並非最終成交過戶套數）5196套，按月增長116.6%，按年增長5.1%，已升破5000套行業榮枯線標準。據樂有家研究中心的監測數據，這是時隔3年深圳全市二手房月度網簽量（即合同錄得量）再破5000套。

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美聯物業全國研究中心總監何倩茹認為，深圳樓市回暖有多方面因素。一是傳統周期性，每年農歷春節後，成交量都會逐步上行；二是受樓市政策影響，深圳於2月7日優化限購政策，深戶不要求社保年限，非深戶社保年限5改3，疊加房貸利率下調等利好，有助於樓市恢復。

業主為促成交 寧願讓價

深圳市房地產中介協會指出，傳統3月份「小陽春」在多重利好政策的疊加推動下，深圳3月份二手房市場成績不俗，但從實際市場走訪與協會部分會員機構反饋得知，3月份二手房交易中成交價格低於參考價成交的佔比比去年3月份有較明顯提升。

樂有家研究中心統計了今年3月份深圳二手房的成交數據，顯示其中81.4%的成交價低於參考價，該佔比在過去1年裡持續上漲。

同時，從數據上來看，低於參考價0%-10%的佔比從2月的25.5%增加至27.2%；低於10%-20%的佔比增加至33.8%。目前市場主流的成交價與參考價的偏差值，也在這兩個區間內。

成交量走高的同時，掛牌價仍維持小幅下跌趨勢。機構監測數據顯示，3月底二手房掛牌價為7.06萬元/平方米，按月跌1.1%，近12個月裡累計跌幅達8%。

深圳市房地產中介協會認為，3月份的市場在此前政策利好的推動下確實有所提振，但也與當前大部分業主主動讓價，通過「以價換成交」的方式，促成了交易量的提升有關，對於當前深圳二手房交易市場，業內依然存在對市場恢復動能不足的擔憂。

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責任編輯：尹航

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