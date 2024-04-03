台灣地震 | 花蓮縣停班停課 高鐵一度全線停駛

台灣的氣象署公佈，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

據台媒報道，花蓮市區有2棟房屋傾斜，其中一棟位於中山路重慶路口，發生有人員受困，警消救援中，救援過程餘震不斷，附近民眾都跑出屋外不敢進家門。

目前花蓮縣停班停課。高鐵一度全線停駛，南港站至台南站間地震偵測告警作動，共21組列車受到影響。

另據中國地震台網測定，3日早上7時58分在花蓮縣海域（北緯23.81度，東經121.74度）發生規模7.3地震，震源深度12公里。福建省廈門、福州、泉州、寧德等多地震感強烈。上海、浙江、江蘇、江西等地有震感。

中國自然資源部海嘯預警中心發布海嘯I級警報（紅色）。根據初步地震參數判斷，地震可能會在震源周圍引發局地海嘯。

國家自然災害防治研究院首任院長、中國地質大學（北京）教授徐錫偉介紹，這次地震是菲律賓海板塊與歐亞板塊之間俯沖帶上的一次地震。發震區域位於菲律賓海板塊向北西斜向俯沖地帶，由於菲律賓海板塊的斜向俯沖在台灣地區及其東部海域除俯沖帶外，還發育了左旋走滑的縱谷斷裂（陸地）及其以西的近南北向逆斷層系。徐錫偉表示，這個位置發生地震的特點是板塊間碰撞俯沖導致地殼強烈縮短和斜向剪切變形，高震級地震頻發。

責任編輯：尹航

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