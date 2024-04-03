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內地3月財新服務業PMI升至52.7 勝預期

經濟脈搏 10:20 2024/04/03

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內地3月財新服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得52.7，較2月上升0.2個百分點，是連續15個月位於擴張區間。

此前公布的3月財新製造業PMI上升0.2個百分點至51.1，已連續五個月位於擴張區間，創2023年3月以來新高。兩大行業景氣度雙雙提升，帶動3月財新中國綜合PMI上升0.2個百分點至52.7，創2023年6月以來最高。

分項數據顯示，服務業供求擴張略有提速。3月服務業經營活動指數和新訂單指數均連續第15個月高於榮枯線。外部經濟環境亦有改善，服務業出口保持增長，新出口訂單指數連續第七個月位於擴張區間，繼續錄得2023年7月以來新高。

市場供求改善未能增加服務業企業的員工使用量，企業減員增效動力較強，服務業就業繼續下降。3月服務業就業指數連續第二個月位於榮枯線以下，但收縮幅度收窄。企業家對未來一年市場前景看好，3月服務業經營預期指數繼續高於榮枯線，但較歷史均值仍然偏低。

世銀料中國今年經濟增長4.5%

內地3月財新製造業PMI錄51.1略勝預期 創一年高位

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2024年3月，中國製造業和服務業供需擴張速度略有加快，出口向好，市場維持樂觀情緒。不過，就業仍有收縮，投入和產出價格徘徊在榮枯線附近，顯示需求仍不夠強勁。2024年前兩個月各項數據全面好於預期，財新中國製造業PMI連續五個月維持在榮枯線以上，兩者相互印證，顯示經濟總體回升向好，起步平穩。

他表示，經濟發展的不利因素和不確定性仍然偏多，經濟下行壓力大、就業市場壓力大、有效需求不足等問題尚未得到根本改善，尤其是就業市場和價格水平持續低迷，內外部需求還需進一步提振。年初一系列穩增長政策效果正逐步顯現，考慮到目前經濟仍面臨諸多困難，全年經濟增長目標亦頗為進取，加力、提質、增效的總體政策還應保持一貫性和連續性。

責任編輯：尹航

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