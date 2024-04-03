耶倫今啟程訪華 將晤李強、何立峰

美國財長耶倫（Janet Yellen）4月3日至9日前往中國參加雙邊會談和其他活動，她將和總理李強、副總理何立峰等官員會面。



據美國財政部公佈的行程，耶倫3日啟程赴廣州，將於4日抵達。6日，耶倫將離開廣州前往北京，並在9日返回美國。

在廣州期間，耶倫將與經濟專家舉行圓桌討論會，討論中國經濟面臨的挑戰和機遇，並先後與廣東省省長王偉中、中國副總理何立峰會面。

在北京期間，耶倫將和中國總理李強、北京市市長殷勇會面。她還將與中國財政部長藍佛安共同參加一次雙邊會議，與中國人民銀行行長潘功勝舉行雙邊會談，並會見中國前副總理劉鶴。

美國財政部公佈，在訪問中國期間，耶倫將為美國工人和企業爭取權益，確保他們受到公平對待，包括敦促中方對口官員消除不公平貿易做法，並強調中國工業產能過剩對全球經濟造成的後果。

耶倫還將努力擴大雙邊合作，打擊非法金融活動，以推動在共同打擊販毒和欺詐等犯罪活動方面取得重要進展。此外，她還將與中國對口官員就那些既有利於美國和中國也有利於全世界的重要工作進行溝通，包括加強金融穩定、應對氣候變化、解決發展中國家的債務困境等問題。

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責任編輯：尹航

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