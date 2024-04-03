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台灣地震 | 25年來最大規模地震 威力相當於32顆原子彈

社會熱點 11:56 2024/04/03

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台灣地震 | 25年來最大規模地震 威力相當於32顆原子彈

台灣花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，氣象署地震中心表示，這起地震是自1999年921大地震之後最大的地震規模。專家稱，威力相當於32顆原子彈。

氣象署地震測報中心主任吳健富今天在地震記者會中表示，台灣規模6至7的地震1年約2至4個，規模7以上因為相當少，並沒有特別統計；但這起地震是在921大地震發生25年後最大規模，當年921大地震是規模7.3，當時以舊制震度，最大為南投魚池7級；今天這起地震規模後續有可能會再調整，但目前看來強度是與921大地震相近。

地震專家、前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋說，這次規模次於921大地震的7.3，釋放能量相當32顆原子彈威力。

郭鎧紋退休後仍致力地震研究，今天他接受中央社記者訪問說，規模6.2的地震相當於1顆原子彈的威力，921大地震芮氏規模為7.3，相當於46顆原子彈威力，今天花蓮大地震的芮氏規模是7.2，比921大地震小，威力則相當於32顆原子彈。

郭鎧紋說，根據1900年以來的資料計算，正常情況下，台灣平均每年約有3個規模6以上的地震，相當釋放8顆原子彈能量，111年台灣規模6以上的地震多達12個，相當釋放26顆原子彈能量，去年規模6以上地震只有1個，約才釋放半顆原子彈能量，明顯偏少。

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責任編輯：尹航

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