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台灣地震 | 郭台銘豪宅頂樓泳池變瀑布 一文看全台災情

社會熱點 12:56 2024/04/03

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台灣地震 | 郭台銘豪宅頂樓泳池變瀑布 一文看全台災情

台灣花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，北濱街地舖早餐店被壓到不見。台北市地區也受到影響，鴻海創辦人郭台銘的豪宅頂樓游泳池瞬間變成瀑布。

北濱街地舖早餐店被壓到不見（台媒圖片）

郭台銘的豪宅頂樓游泳池瞬間變成瀑布（台媒圖片）

台灣災情

截至10時30分，初步全台災情統計為50案、57人傷、1死，花蓮災情最慘重。

  • 花蓮

北濱街、軒轅路2棟大樓傾斜，其中軒轅路8層樓高天王星大樓至少有5民眾受困，擔心有坍塌風險，警消正全力搶救當中，現場也正疏散圍觀群眾。大清水隧道有2名貨車駕駛遭落石砸中，造成1死1傷；太魯閣國家公園得卡倫步道有3人受困獲救，但其中2人被落石砸中，已無生命跡象。

  • 新北

中和區某建築物後棟倉庫，因地震倒塌，1樓至5樓全毀。受困楊姓男子已救出並未受傷；新店區安泰路附近發生地基下陷，現場住戶8戶共13人全部撤離，無人受困受傷。

  • 台中

谷關工務段表示共有12台車、19人受困。其中中橫便道23公里有一台貨車行駛中遭落石砸中，擋風玻璃破裂，駕駛頭部受傷、意識模糊，救護人員已協助救出；一輛豐原客運前往梨山地區也險些遭落石砸中，駕駛緊急煞車，車頭因撞上落石部分車損。

責任編輯：尹航

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