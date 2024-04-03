【神州快訊】郵儲銀行：五大差異化增長極 成拉動發展新引擎

▲ 發布會現場

4月2日，中國郵政儲蓄銀行（簡稱：郵儲銀行）召開2023年度業績發布會。會上，郵儲銀行行長劉建軍展望2024時表示：「我們的目標是努力保持我們的息差水平優於同業。」

2023年，郵儲銀行經營業績穩健增長，實現營業收入3,429億元（人民幣，下同），同比增長2.24%；實現歸屬於股東的淨利潤863億元，同比增長1.23%。資產總額達到15.7萬億元，增長11.80%；負債總額達14.8萬億元，增長11.54%。資產負債結構持續優化，確保了淨息差優勢,淨息差達到2.01%。不良貸款率0.83%，撥備覆蓋率347.57%。

信貸差異化增長及餘額突破5萬億

劉建軍介紹，「五大差異化增長極已經成為拉動郵儲銀行發展的新引擎，信貸差異化的增長及餘額突破5萬億元，佔比達到62%。既充分支持了實體經濟，也鞏固了資產端的息差優勢。」據知，五大差異化增長極是郵儲銀行根據國家戰略、市場需求和自身資源稟賦，為實現高質量發展而制定的關鍵戰略，包括「三農」金融、小微金融、主動授信、財富管理、金融市場。

郵儲銀行三農金融成為金字招牌，涉農貸款增長3,465億元，餘額達2.15萬億元，增長19.16%，實現價格和風險的平衡。普惠金融乘風破浪，中小企業貸款淨增4,354億元，增長31.27%，增量創歷史新高。主動授信加速成長，僅15個月餘額就突破1,500億元，不良率低於0.5%。財富管理量質並進，AUM規模突破15萬億元，增長近10%。同業金融提速增效，「郵你同贏」平台註冊機構達到2,400多家，累計交易規模突破2萬億元；票據貼現量突破萬億元。

淨息差逾2% 淨利息收入增幅達3%

劉建軍表示，過去一年銀行業的息差在持續收窄，根據金監總局最新公布的數據，整個銀行業的淨息差已經下降到1.69%，郵儲銀行積極地應對市場變化，加快培育差異化增長極，取得了一些逆周期的變化。

數據顯示，截至2023年末，郵儲銀行淨息差為2.01%，繼續保持同業領先。淨利息收入增幅達到了3%，比2022年的增幅還提高了1.44個百分點。

關於2024年的展望，劉建軍認為未來商業銀行淨息差收窄的趨勢可能仍會延續。2024年郵儲銀行要把更多的信貸資源配置在五大差異化增長極上，保持貸款的適度增長。在負債端，鞏固付息優勢。通過強化財富管理、AUM的綜合考核讓客戶留存更多活期存款，設法提高活期存款佔比，並對中長期存款進行一定管控，努力保持郵儲銀行的息差水平優於同業。

（資料由客戶提供）