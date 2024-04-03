台灣地震｜國台辦關切災情稱願協助 陸委會：無需求

台灣花蓮今早發生黎克特制7.2級強烈地震及多次餘震。大陸國台辦表示高度關切，願提供救災協助。台灣陸委會感謝關切，但表明對大陸的協助沒有需求。

國台辦發言人朱鳳蓮早上表示，大陸有關方面高度關切，向受災的台灣同胞表示誠摯慰問，將密切關注災情和後續情況，願提供救災協助。深圳機場隨後發公告稱「一方有難，萬眾同心」，為確保馳援台灣地區的人員、物資第一時間抵達，即日對前往台灣地區機場的航班開辟客、貨專用綠色通道，減免有關收費。

陸委會中午回應，台方注意到大陸國台辦代表陸方表達關切與慰問。對於陸方的關切，陸委會表示感謝，但這次地震並沒有需要陸方協助救災的需求。

台：感謝日本慰問，保持密切聯繫

日本首相岸田文雄亦就地震向台灣民眾表示慰問，承諾若台灣有需要，日方會提供任何必要協助。岸田又感謝台灣在過去日本地震時的幫助。台灣的外交部表示誠摯感謝，提到台日在地震或其他重大災害時總能夠互相關懷、彼此伸援。當局在花蓮地震後已全力投入救災，將評估災情，與日方保持密切聯繫。

責任編輯：陳建錫