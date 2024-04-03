台灣地震 | 東華大學實驗室疑因強震爆炸 附近居民需關窗

台灣花蓮今天上午7時58分左右發生地震，坐落於花蓮縣壽豐鄉的東華大學一個實驗室在地震發生不久後出現爆炸悶燒情況。救災人員研判，實驗室火警疑與地震有關，呼籲附近居民暫時緊閉門窗。

據台媒報道，花蓮警方與消防今天上午7時58分獲報，東華大學理工一館教室有悶燒情況，由於不是上課時間，救災人員趕赴現場查看，教室沒有師生，實驗室也未傳人員受困，僅部分學生在館舍附近觀望，員警見狀隨即勸離。

救災人員初步掌握實驗室在事發當下無學生做實驗，實驗室也無化學實際進行中，由於事發時間與大地震相近，推測是強震引起實驗室內化學物品倒翻，化學反應引起悶燒，暫時排除人為，無人員傷亡。

救災人員表示，火警發生後，空氣中有刺鼻酸味，疑似是化學氣體，因此有請南投毒化中心支援，也呼籲附近居民暫時緊閉門窗，避免身體不適。

目擊者向救災人員表示，事情發生突然，地震才停不久，警鈴就大響，系統訊息不斷提醒趕快疏散，空氣中則是瀰漫一股刺鼻酸味，即使戴了2層口罩還是聞得到，雖然身體沒有不適，但聞久了還是覺得不舒服。

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責任編輯：尹航

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