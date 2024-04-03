人行：加大已出台貨幣政策實施力度

上週五（29日）召開的人行貨幣政策委員會一季度例會認為，要加大已出台的貨幣政策的實施力度，引導信貸合理增長；促進物價溫和回升；保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

會議指出，當前外部環境更趨複雜嚴峻，世界經濟增長動能不足，通脹出現高位回落趨勢但仍具粘性，發達經濟體利率保持高位。中國經濟仍面臨有效需求不足、社會預期偏弱等挑戰。要精準有效實施穩健的貨幣政策，更加注重做好逆周期調節，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，著力擴大內需、提振信心，推動經濟良性循環。

會議認為，要加大已出台貨幣政策實施力度。保持流動性合理充裕，引導信貸合理增長、均衡投放，保持社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。促進物價溫和回升，保持物價在合理水平。完善市場化利率形成和傳導機制，充實貨幣政策工具箱，發揮人行政策利率引導作用，釋放貸款市場報價利率改革和存款利率市場化調整機制效能，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降。同時，在經濟回升過程中，也要關注長期收益率的變化。暢通貨幣政策傳導機制，提高資金使用效率。

深化匯率市場化改革，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念，綜合施策、校正背離、穩定預期，堅決對順周期行為予以糾偏，堅決防範匯率超調風險，防止形成單邊一致性預期並自我強化，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

房地產方面，要因城施策精準實施差別化住房信貸政策，更好支持剛性和改善性住房需求，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。

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責任編輯：尹航

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