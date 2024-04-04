耶倫：將與中國討論產能過剩問題 或採取更多措施

美國財長耶倫周四（4日）起訪華6天，她受訪表示，中國對新能源的投資為全球帶來壓力，華府不排除採取更多措施，保護本土產業免受中國產能過剩影響。

耶倫在飛機停經阿拉斯加時向媒體表示，華府培育本土電動汽車、電動車電池、太陽能電池板，以及其他關鍵產品供應鏈的想法是認真的，這些都是中國大量投資造成產能過剩的領域，「我們正在為其中一些行業提供稅收補貼，我不想排除我們保護這些行業的其他可能方式」。她未有透露考慮採取甚麼措施。

她補充說，不僅僅是美國，包括墨西哥、歐洲和日本在內的許多國家都感受到了中國對新能源行業的大規模投資所帶來的巨大壓力。

耶倫又表示，她此行將聚焦與中國發展健康的經濟關係。美方不希望經濟脫鈎，認為雙方可受惠於貿易和投資，但必須在公平的競爭環境下進行。

在啟程前的另一講話中，耶倫提到，美國對自己的經濟實力充滿信心，在這背景下，美國首先尋求確保自身及盟友的國家安全利益和對人權的保護。其次，美方尋求與中國建立健康的經濟關係，為美國工人和企業提供一個公平競爭的環境。最後，美方還尋求在關鍵的雙邊和全球優先事項上盡可能開展合作。

責任編輯：陳建錫