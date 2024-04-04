台灣地震 | 微博網民調侃花蓮地震 被刪留言封帳號

台灣花蓮地震造成逾千宗死傷，多人失聯。在微博上，有網民發布關於台灣地震的調侃言論。微博官方稱已刪除調侃災難相關貼文340則、封禁帳號20多個。

地震發生後，相關話題在大陸各大社群平台引起討論，其中不乏關心的言論，也有過去曾到花蓮旅遊的網友回憶花蓮的景色並表達祈福之意，但也有將災難當作「流量密碼」，大肆發布幸災樂禍言論的情況。

微博官方3日下午發布公告指出，災難發生後，廣大網友通過平台關注災情救援情況並祈願平安，然而站方巡查過程發現，少部分使用者發布幸災樂禍、調侃災難的不當言論；此外，有個別使用者為「博眼球」而發表惡意攻擊、煽動極端情緒的違規內容，站方對此嚴肅處置。

文中表示，根據「微博社區公約」等相關規定，共清理「調侃災難、煽動極端情緒」的違規內容340餘條，並對20多個違規帳號視程度予以階段性禁言處置。

此外，個別媒體帳號對台灣地震進行了不實報道，對廣大網友產生誤導，針對首發及主持話題的媒體，予以階段性主持話題熱搜不收錄的處置。

微博官方呼籲網民客觀理性參與討論、發表觀點，不發布缺乏同理心的內容，不輕信和傳播不實資訊，用實際行動祈願災區民眾平安。

另一方面，台商組織上海市台灣同胞投資企業協會（上海台協）宣布，將捐贈人民幣200萬元用於花蓮受災民眾救助和災後重建工作。

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責任編輯：尹航

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