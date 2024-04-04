  • 28°C
香港時間 : 2024404日 (週四) 14:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

台灣地震 | 微博網民調侃花蓮地震 被刪留言封帳號

社會熱點 13:12 2024/04/04

分享：

分享：

台灣花蓮地震造成逾千宗死傷，多人失聯。在微博上，有網民發布關於台灣地震的調侃言論。微博官方稱已刪除調侃災難相關貼文340則、封禁帳號20多個。

地震發生後，相關話題在大陸各大社群平台引起討論，其中不乏關心的言論，也有過去曾到花蓮旅遊的網友回憶花蓮的景色並表達祈福之意，但也有將災難當作「流量密碼」，大肆發布幸災樂禍言論的情況。

微博官方3日下午發布公告指出，災難發生後，廣大網友通過平台關注災情救援情況並祈願平安，然而站方巡查過程發現，少部分使用者發布幸災樂禍、調侃災難的不當言論；此外，有個別使用者為「博眼球」而發表惡意攻擊、煽動極端情緒的違規內容，站方對此嚴肅處置。

文中表示，根據「微博社區公約」等相關規定，共清理「調侃災難、煽動極端情緒」的違規內容340餘條，並對20多個違規帳號視程度予以階段性禁言處置。

此外，個別媒體帳號對台灣地震進行了不實報道，對廣大網友產生誤導，針對首發及主持話題的媒體，予以階段性主持話題熱搜不收錄的處置。

微博官方呼籲網民客觀理性參與討論、發表觀點，不發布缺乏同理心的內容，不輕信和傳播不實資訊，用實際行動祈願災區民眾平安。

另一方面，台商組織上海市台灣同胞投資企業協會（上海台協）宣布，將捐贈人民幣200萬元用於花蓮受災民眾救助和災後重建工作。

看泰勒絲演唱會被批不愛國 國乒一哥樊振東：音樂無國界 

浙江省委宣傳部批自媒體博主「消費愛國情懷」 籲理性愛國

台灣地震 | 郭台銘豪宅頂樓泳池變瀑布 一文看全台災情

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
網絡熱話 災難 社交平台 花蓮 媒體 台灣 中國 地震 微博

上一篇文章

花蓮地震｜增至9死1050傷 天王星大樓料明拆卸

下一篇文章

台灣地震｜12小時餘震逾200次 增至9死1011傷
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款