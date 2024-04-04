  • 28°C
香港時間 : 2024404日 (週四) 18:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地男童自述夢想是「子承父業，當銀行行長」 引熱議

社會熱點 17:48 2024/04/04

分享：

分享：

內地男童自述夢想是「子承父業，當銀行行長」 引熱議

內地網傳一則影片，內容是男童自述夢想是繼承爸爸媽媽和爺爺的事業，當中國農業發展銀行的行長，「繼承我們的家產」。該片引發網絡熱議，有網友認為，孩子提及的家庭關係值得監管部門關注。中國農業發展銀行回應指，正核實情況。

男童說：

我想當中國農業發展銀行的行長，繼承我的爸爸。

因為我的爺爺是中國農業發展銀行的行長，我的媽媽是中國農業發展銀行副行長，所以我想繼承我們的家產。

4月3日，中國農業發展銀行紀律檢查委員會工作人員回應稱，目前銀行紀委部門已經關注到該事件。同時，這名工作人員還指，如果涉及到銀行管理層的紀律問題，肯定會依法處理。

另據媒體引述中國農業發展銀行相關工作人員稱，這是某支行行長的孩子，並不像視頻裡講的那樣家裡都是行長。他的爺爺是支行的普通員工，已經退休近20年了，他的媽媽是普通的科級干部。銀行方面正緊鑼密鼓地核實情況。

孫女炫富累退休爺爺受查 深圳前交通局長被除黨籍

據悉，內地的銀行為確保招聘、用人、決策的公平公正，避免「近親繁殖」，普遍實行干部任職回避制度，包括明確要求，領導干部任職須回避夫妻關係、直系血親關係、三代以內旁系血親以及近姻親關係等。顯然，如果該男孩爺爺是行長、媽媽是副行長，就需要查明是不是真在同一單位，任職是否違反親屬回避原則。如有違規違紀，也需嚴肅處理。

此事引發輿論關注，有網民稱，「（銀行的）回避制度只是形式主義，小孩長大了可以去其他行做行長」；「有的人一出生就在羅馬，有的人一輩子還是牛馬」。官媒《環球時報》前總編胡錫進則表示，男孩似乎是加以虛構，也未知是否受到誘導才這樣說。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
家庭關係 職位招聘 網絡熱話 銀行 中國

上一篇文章

內地開放入境遊後外語導遊受惠 每月帶七個團

下一篇文章

花蓮地震｜累計9死1067傷 受困數飆升至663人
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款