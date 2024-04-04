▲ 內地男童自述夢想是「子承父業，當銀行行長」 引熱議

內地網傳一則影片，內容是男童自述夢想是繼承爸爸媽媽和爺爺的事業，當中國農業發展銀行的行長，「繼承我們的家產」。該片引發網絡熱議，有網友認為，孩子提及的家庭關係值得監管部門關注。中國農業發展銀行回應指，正核實情況。

男童說：

我想當中國農業發展銀行的行長，繼承我的爸爸。 因為我的爺爺是中國農業發展銀行的行長，我的媽媽是中國農業發展銀行副行長，所以我想繼承我們的家產。

4月3日，中國農業發展銀行紀律檢查委員會工作人員回應稱，目前銀行紀委部門已經關注到該事件。同時，這名工作人員還指，如果涉及到銀行管理層的紀律問題，肯定會依法處理。

另據媒體引述中國農業發展銀行相關工作人員稱，這是某支行行長的孩子，並不像視頻裡講的那樣家裡都是行長。他的爺爺是支行的普通員工，已經退休近20年了，他的媽媽是普通的科級干部。銀行方面正緊鑼密鼓地核實情況。

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據悉，內地的銀行為確保招聘、用人、決策的公平公正，避免「近親繁殖」，普遍實行干部任職回避制度，包括明確要求，領導干部任職須回避夫妻關係、直系血親關係、三代以內旁系血親以及近姻親關係等。顯然，如果該男孩爺爺是行長、媽媽是副行長，就需要查明是不是真在同一單位，任職是否違反親屬回避原則。如有違規違紀，也需嚴肅處理。

此事引發輿論關注，有網民稱，「（銀行的）回避制度只是形式主義，小孩長大了可以去其他行做行長」；「有的人一出生就在羅馬，有的人一輩子還是牛馬」。官媒《環球時報》前總編胡錫進則表示，男孩似乎是加以虛構，也未知是否受到誘導才這樣說。

責任編輯：尹航

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