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清明假期 | 上海火車站只開兩個安檢口 旅客怒衝卡

社會熱點 11:38 2024/04/05

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清明假期 | 上海火車站只開兩個安檢口 旅客怒衝卡

4月4日至6日是內地清明假期，大批人群坐火車出遊。上海火車站只開放兩個安檢口，網傳圖片顯示，安檢口處有大批旅客排隊等候。網民爆料稱，由於安檢速度緩慢，一些旅客與安檢員發生衝突，有乘客衝卡（即未經檢查或收費而強行闖過卡口）。

事發於4月4日，即清明小長假第一天。網民爆料稱，當時火車站安檢口排隊情況擁擠，旅客等待時間長，但安檢口沒有完全開放，導致安檢速度緩慢，一些旅客因為趕高鐵比較急，與安檢員發生衝突，後來有乘客衝卡。

火車站只開放兩個安檢口，旅客大排長龍（網傳圖片）

有網民質疑，上海這樣一個大城市，火車站的治安環境和協調工作做得並不到位。況且假期比平日的人流量更多，為何不開放所有安檢口。

鐵路上海站今日回應稱，車站根據預售情況，原定於4日6時30分開啟全部安檢通道，當日6時25分左右，北面進站口瞬時大批旅客到達，因個別旅客不配合安檢作業，造成短時內安檢通道擁擠，車站現場工作人員立即加強宣傳和秩序維護。6時28分，車站根據客流情況提前開啟全部安檢通道。下一步，車站對可能出現的瞬時進站客流加強預想，合理做好早高峰等重點時段應急人員備崗，第一時間開足通道。

鐵路上海站還強調，會協調公安部門節假日期間加強警力維護安檢秩序，確保旅客有序出行。

內地開放入境遊後外語導遊受惠 每月帶七個團

責任編輯：尹航

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