大灣區 | 深圳口岸推23條舉措 優化營商環境

深圳市口岸辦公室發布2024年深圳口岸優化營商環境工作要點，包括跨境電商零售商品可跨關區退貨。

此次發布的23條要點涵蓋六個方面，分別是深化通關監管模式改革、提升跨境電商貿易便利、推進服務貿易創新發展、強化口岸環節科技賦能、加強口岸收費監督檢查、打造口岸通助企行品牌。

其中，優化通關模式仍是「重中之重」：進一步拓展粵港澳大灣區組合港覆蓋范圍，重點提升組合港運輸量，持續提升粵港澳大灣區港口群整體國際競爭力；建設出入境生物醫藥特殊物品綜合服務平台，為生物醫藥企業及科研機構提供申報培訓、冷鏈物流等全流程「一站式」綜合服務。同時，擴大口岸屬地協同監管試點，擴大試點企業和試點商品范疇，推動更多優質企業貨物在口岸暫無查驗條件的情況下提離至屬地開展查驗監管。

提升跨境電商貿易便利方面，將實施跨境電商零售出口商品跨關區退貨試點，節約企業運營成本；持續推廣跨境電商「陽光化」公共服務產品，擴大試點覆蓋面和陽光化進出口規模，打造陽光化試點全國范例。推進服務貿易創新發展方面，工作要點明確要持續優化深圳機場24小時國際中轉旅客便利措施，密切跟進、及時評估便利措施實施情況，進一步完善場地設施。

大灣區去年經濟總量突破14萬億人幣

大灣區 | 前海新版外資獎勵辦法 單個企業每年最高獎3000萬

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道