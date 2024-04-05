韶關暴雨轉移800多人 7條公路中斷

廣東韶關多地出現暴雨、局部大暴雨天氣，7條公路中斷；截至4月5日凌晨，韶關市共轉移800多人。同時，廣州啟動防暴雨內澇三級應急響應，南沙區發布冰雹橙色預警。

4月4日8時到5日8時，韶關多地有暴雨、局部大暴雨。全市出現積水點33處，截至4月5日凌晨，韶關市共轉移800多人，已妥善安置。截至4月4日21時，據不完全統計，韶關市接報7條公路中斷。據韶關市氣象局預報，4月5日到7日，韶關市仍有連續性強降水，並伴有強對流天氣，致災風險高。目前，韶關市防汛III級應急響應持續生效中

另外，廣州市達到啟動氣象災害（暴雨）Ⅲ級應急響應標準。市氣象災害應急指揮部決定從5日12時20分起將廣州市氣象災害（暴雨）Ⅳ級應急響應升級為Ⅲ級應急響應。據南沙區氣象台最新消息，預計該區有強雷雨，局地伴有短時強降水、冰雹和8級左右陣風，12時22分起南沙區雷雨大風黃色、暴雨黃色和冰雹橙色預警信號生效。

受暴雨影響，京廣鐵路、京廣高鐵途經韶關地區的列車出現不同程度晚點，部分旅客出行受影響。

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責任編輯：尹航

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