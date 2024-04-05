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耶倫晤何立峰 指建立健康經濟關係需公平競爭

國情動向 20:00 2024/04/05

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美國財長耶倫今日（5日）下午在廣州與中國副總理何立峰會面，雙方的會議預計持續兩天。耶倫發表開場講話指，美國尋求與中國建立健康、互惠的經濟關係，同時必須建立公平的競爭環境，期待與何再次進行富有成效的討論。她又提到，美中就解決產能過剩、涉國安的經濟問題密切溝通至關重要。

＊更新會晤內容

何立峰表示，兩人這次會面，主要任務就是要落實兩國元首會晤和通話達成的重要共識，進一步深入討論中美以及全球經濟金融領域的重要問題，並且就中美經濟關係中的一些重點關切做出妥善的回應。

耶倫則對何立峰歡迎她訪華表示感謝，盛讚本次落腳的廣州是個重要貿易、商業，以及與其他地區互動的中心。她隨後回顧兩國領導人、財金官員去年底在美國三藩市的會面、兩人一年內三次會晤，並指雙方設立的經濟金融工作小組數個月來舉行多次會議，在一系列重要並困難的議題上取得進展。

耶倫又表示，美國尋求與中國建立健康的、互惠互利的經濟關係，但健康的經濟關係，必須為兩國的企業和工人提供公平的競爭環境。

同日上午，耶倫和廣東省省長王偉中會面，並見了在華經營業務的美國企業代表。本次與何立峰的會議，預計會一連兩天舉行。結束後，她明日將啟程前往北京，與中國國務院總理李強、財長藍佛安、人行行長潘功勝等官員，以及前副總理劉鶴會晤。

耶倫抵達廣州第一餐 吃老字號粵菜陶陶居

責任編輯：尹航

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