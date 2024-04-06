▲ 中美軍事溝通 中方稱繼續依法依規回應危險挑釁

據中國國防部公佈，4月3日至4日，中美兩軍在美國夏威夷舉行2024年度中美海上軍事安全磋商機制工作小組會議。中方表示，中國軍隊將繼續依法依規回應一切危險挑釁行動。

此次會議旨在落實兩國元首重要共識，推動兩軍關係健康、穩定、可持續發展。雙方在平等和尊重基礎上，就當前中美海空安全形勢進行了坦誠、建設性交流，對2021年中美海上軍事安全磋商機制會議以來的《中美海空相遇安全行為准則》執行情況進行了評估，討論了改進中美海上軍事安全問題的措施。

外電引述美國官員指，中美雙方各派出18名政府及軍方高層官員參與，就兩軍艦機近年在太平洋地區發生的不安全和挑釁性的近距離接觸進行討論。

美方團長、陸軍上校弗朗西斯表示，與解放軍及區內其他軍事力量，進行了公開、直接及清晰的溝通，對避免發生事故及溝通錯誤至關重要。美軍印太司令部表示，美中兩國官員在會上回顧過去數年同安全相關的事件，以及討論維持海上及航空安全及專業操作。

國防部表示，中方指出，艦機安全與國家安全密不可分，中方堅決反對任何以航行和飛越自由為名危害中國主權和安全。中國軍隊將繼續依法依規回應一切危險挑釁行動，堅定維護自身領土主權和海洋權益，維護地區和平穩定與繁榮。

此次會議是自2021年底視像開會以來，再次舉行同類會議。國家主席習近平與美國總統拜登，去年11月在三藩市會面時達成20多項共識，包括同意恢復兩軍高層溝通，以及軍事安全磋商機制會議。

美國據報施壓荷蘭 限制ASML向中國提供售後服務

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道