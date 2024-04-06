▲ 謝鋒：資本「用腳投票」 一些美企已感知中國機遇

中國駐美國大使謝鋒接受美媒訪問時表示，人們應該擔心的，不是中國經濟會否「見頂」，而是自己會否錯過新的巨大「中國機遇」。資本「用腳投票」，一些美企已感知中國機遇，正聞風而動。

謝鋒在訪問中談到中國市場。他說，

想象一下，一個中等收入群體達4億但人均GDP剛剛超過1.2萬美元、居民消費佔GDP比重僅40%、消費結構仍有待升級的超大規模市場，已然為世界每年貢獻30%的經濟增長。未來，隨著中國14億多人共同分享高質量發展「紅利」，中等收入群體向8億人擴大，教育、旅遊、健康醫療、養老保險、保障性住房等高端化多樣化消費進一步增長，其釋放的市場潛力前景可期！ 放眼世界，哪裡還能找到像中國這樣規模巨大、空間廣闊的價值窪地和投資高地？要知道，最近5年在華外商直接投資收益率高達9%左右！

謝鋒還舉出開市客（Costco）在深圳開店、蘋果（Apple）在上海設立的亞洲規模最大直營店開業的例子，稱資本「用腳投票」，隨著新質生產力在中國加快形成和各項利好措施陸續出台，美等外國一些有遠見的企業家已敏銳感知這百年難得的歷史機遇，正聞風而動。

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謝鋒強調，中國對世界展開臂膀，其他國家也應該這樣做。以「小院高牆」制約知識、技術、人才和創新要素流動，以「脫鉤斷鏈」打壓別國具有競爭力的平台和產能，壟斷全球創新資源，勢必加劇技術鴻溝，阻礙世界發展。人們應該擔心的，不是中國經濟會不會「見頂」，而是自己會不會錯過新的巨大「中國機遇」；不是中國經濟會不會「崩潰」，而是「脫鉤斷鏈」阻礙全球經濟復蘇、地緣政治沖突顛覆持續八十多年的國際和平。

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責任編輯：尹航

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