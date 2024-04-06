▲ 何立峰連續兩日晤耶倫 中方回應產能問題

中美經貿雙方牽頭人、國務院副總理何立峰和美財政部部長耶倫於4月5日至6日在廣州舉行多輪會談。中方就美方對華經貿限制措施表達嚴重關切，並就產能問題作出充分回應。

據官媒新華社公佈，雙方圍繞落實中美元首重要共識，就兩國及全球宏觀經濟形勢、中美經濟關係及全球性挑戰進行了深入、坦誠、務實、建設性的交流，一致同意在中美經濟和金融工作組項下討論中美及全球經濟平衡增長、金融穩定、可持續金融、反洗錢合作等議題。

近期耶倫等美國官員多次提及中國產能過剩的問題。新華社稱，在此次會面上，中方就美方對華經貿限制措施表達嚴重關切，並就產能問題作出充分回應。雙方同意繼續保持溝通。

耶倫在社交網站發文稱，她與何立峰就雙邊經濟關係進行富有成效的對話，又指華府尋求為美國工人和企業，創造公平的競爭環境，並在氣候變化和其他優先事項上，進行更深入的合作。

耶倫在會後見記者時表示，她與何立峰以及美中兩國代表，今早進行了4個半小時會談，單是討論產能過剩就用了超過兩小時。她形容討論富有成效及坦誠，認為中方意識到美方的擔憂，因大量中國產品湧入美國市場，將令美國公司難以競爭，其他國家亦有同樣擔憂。

耶倫又指，她與何立峰亦同意成立一個論壇，就各自金融體系的反洗錢工作進行合作。

責任編輯：尹航

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