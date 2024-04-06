內地男子高分考研究生卻未被錄取 疑因虐貓

網傳一名報考南京大學物理學院研究生學位的男子，取得專業課排名第一的成績，但卻沒被錄取，原因疑似是其思想品德考核不過關。在此之前，多名網友向學校反映，該名學生存在嚴重素質問題——他曾在學校宿舍錄視頻虐殺貓，還加入過一個以虐貓為樂的網絡團伙。

對此，南京大學相關部門表示，網傳信息部分為真。學校官網已經公示他考核不過的原因，「上面寫的很清楚。考研有初試有復試，學校會綜合考量」。當被問及「是否考量了虐貓事件」，工作人員回應稱，「這些行為都有可能會受到影響。」

不過，該名考生與南京大學失之交臂後，他已經進入蘭州大學復試調劑名單，復試將於明日（7日）舉行，當天上午將舉行資格審查環節，下午進行專業課筆試，8日將舉行面試工作。

在蘭州大學官微留言中，從3日開始已經幾乎被眾多網友「洗版」「刷屏」。多數網友希望蘭州大學方面採取慎重態度，有網友留言「不能錄用品行惡劣學生」。

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此前有報道指，該名考生本科就讀於東南大學土木工程學院，不久前身涉一起虐貓事件。他在學校宿舍虐殺貓，還錄制視頻上傳到網絡。一段流出的畫面顯示，他將一只奶牛貓放入水桶，然後腳踩貓頭。

當時，南京市公安局就此事件回應稱，公安機關已對其及其家人進行約談，他已認識到錯誤並寫下悔過書，承諾不再有類似情況發生。

責任編輯：尹航

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