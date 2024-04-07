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李強晤耶倫 冀美方客觀和辯證看待產能問題

國情動向 15:59 2024/04/07

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國務院總理李強今日（7日）在北京會見訪華的美國財長耶倫（Janet Yellen）時表示，中方希望兩國要做夥伴而不是做對手，希望美方不把經貿問題泛政治化、泛安全化，要客觀辯證看產能問題。耶倫重申不尋求同中方「脫鉤」。

新華社報道，李強表示，在兩國元首戰略指引下，當前中美關係出現企圖勢。習近平主席不久前與拜登總統通電話，雙方一致同意加強對話、管控分歧、推動合作，推動中美關係穩定發展。 中方希望中美做夥伴而不是對手，互相尊重、和平共處、合作共贏；亦希望美方同中方更相向而行，繼續落實兩國元首重要共識，讓「三藩市願景」成為「實景」。

李強指出，中美作為世界前兩大經濟體，經濟利益深度交融，加強經貿合作對雙方各自發展和全球經濟增長都具有重要意義。 雙方要加強溝通，共同找到管控分歧、解決分歧的辦法，讓中美經貿合作穩定、順暢、高效，為兩國企業和人民創造更多實惠，也為世界經濟發展和民生改善作出貢獻。

他指，希望美方與中方一道，堅持公平競爭、開放合作的市場經濟基本準則，不把經貿問題泛政治化、泛安全化。 要以市場眼光、全球視野，從經濟法則出發，客觀、辯證看產能問題。中國的新能源產業發展，將對全球綠色低碳轉型做出重要貢獻。中方願同美方在應對氣候變化等議題上加強政策協調，共同應對全球性挑戰。

報道引述耶倫表示，在雙方共同努力下，美中關係變得更加穩定。 作為全球前兩大經濟體，美中雙方應負責任地管理雙邊經濟關係。 美方讚賞美中經濟對話合作取得的進展，不尋求同中方「脫鉤」，願同中方一道落實兩國元首三藩市會晤達成的重要共識，坦誠溝通，避免誤解，深化交流合作，妥善管控分歧，共同應對迫切的全球性挑戰，推動美中關係穩定發展。

耶倫：美中需要艱難對話

耶倫在會談開場發言中表示，兩國有責任管控複雜的雙邊關係，雖然很多工作有待進行，但她相信在過去一年，雙邊關係已建立在更穩定的基礎上。她又稱，並不意味忽視雙方的分歧，或避免艱難的對話，而是要明白只有直接與公開的相互溝通，雙方才能取得進展。

耶倫還會與北京市長殷勇會面，並會與財政部長藍佛安舉行雙邊會談。

耶倫過去兩日在廣州，與中美經貿中方牽頭人、副總理何立峰舉行會談。耶倫說，與中方就產能過剩進行逾兩小時討論。新華社指，中方就美方對華經貿限制措施表達嚴重關切，並就產能問題作出充分回應。雙方同意繼續保持溝通。

責任編輯：蒯宇澄

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