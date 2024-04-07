耶倫訪華︱抵京即主動要求吃川菜 菜單曝光

美國財政部長耶倫訪華行程，吃什麼一直備受矚目，據報耶倫昨日（6日）抵達北京後，直奔老川辦餐廳，原來她指定要吃川菜。

央視旗下微博公眾號《玉淵譚天》報道，耶倫昨日由廣州轉抵北京，晚上到老川辦餐廳吃川菜。報道指，是耶倫主動和美方工作人員提出要吃川菜，餐廳工作人員趁機向耶倫介紹出土於四川廣漢的三星堆文物，以及1000多年前的宋瓷器，並贈送中國的非物質文化遺產蜀繡，耶倫也回贈刻有她名字的美國財政部紀念章。

《玉淵譚天》發佈一張名為「老川辦-耶倫菜單」的圖片，菜單顯示，耶倫在老川辦餐廳點的菜色既有水煮牛肉、麻婆豆腐這樣的麻辣味型川菜，也有各式清淡時蔬，還有四川涼麵、川北涼粉、擔擔面、鐘水餃等四川傳統主食、點心。

老川辦餐廳是四川省的駐京辦餐廳，位於東總布胡同，開業時間超過三十年，早在二十多年前就有「吃川菜到川辦」的美譽。 這間餐廳人氣非常旺，且價格親民，人均不到百元人民幣。

《玉淵譚天》還提到，中國菜、尤其是川菜考驗火候，對於耶倫來說，美方需要掌握好中美關系的火候， 確保中美關系不偏航、不失速、不相撞，在溝通與互動中，探索中美正確相處之道。

貼文進一步指出，美國官員在中美關系中「說一套做一套」，亦也讓部分中國民眾對美國官員失去信任。中方歡迎更多美國官員品嘗中國美食，體驗中國傳統文化，但指並不等同於中方接受制裁和限制措施，希望美國官員同時能夠增進對中國的了解，尊重中國人民的發展權利，強調真正能改善中美關系的，是美方實實在在的行動。

耶倫早前在廣州老字號粵菜館陶陶居用餐，亦受到關注。 陶陶居工作人員說，美領館方面當時特地要求在大廳用餐，並打開屏風隔斷，與廣州市民一起就餐。

耶倫曾接受美媒訪問時提到，和世界各地的人們接觸是她工作的一個重要部分，做到這一點的最佳方式就是通過食物和當地餐館。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道