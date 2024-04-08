▲ 內地清明連假新樓成交面積按年跌逾三成。

內地清明連假（4月4日至6日）重點城市新樓成交面積按年下跌逾三成，樓市整體仍處在調整趨勢，長時間市場信心不足持續影響成交周期。

中指研究院發表報告指，部分城市在前期政策優化下，市場熱度略有回升，核心區項目到訪量較節前有所增長，但冷熱分化現象仍較為明顯，客戶觀望情緒仍在。清明假期期間，該院監測的重點20城新樓銷售面積較2022年下跌約31%（由於去年清明假期僅有1天，因此數據主要與2022年同期進行比較）。

各線城市成交均錄得下跌，一線城市跌幅最小，跌幅為9%；二線城市跌幅為44%；三四線城市跌幅為11%。其中，上海成交面積有明顯增長，日均成交面積增長143%；北京新樓售樓處整體來訪量較節前也提升，但整體認購無明顯回升；深圳多項目推出降價促銷活動，受出遊影響，多項目售樓處到訪量不高。

報告指，整體來看，清明假期間市場表現一般，預計隨著供應端改善市場活躍度有望好轉。展望未來，中央和監管部門已明確要進一步優化政策，各地供需兩端政策均存在較強優化預期，預計一線城市或繼續優化限購政策，二線城市有望全面取消限制性政策，核心城市降低首付比例、降低房貸利率等仍具備空間。

責任編輯：陳建錫